Mobilisation contre un projet de zone d'aménagement à Sarrians

Agriculteurs, défenseurs de l'environnement et habitants de Sarrians ont déposé des recours pour contester l'avis favorable du préfet à l'aménagement d'une zone de 8,5 hectares. Ils défendent les terres agricoles, les espèces protégées et pointent les risques d'inondation.

A Sarrians, une cinquantaine d'habitants et l'association Sarrians Environnement s'opposent à un projet de Zone d'Aménagement Différé de 8,5 hectares dans le quartier de la Gayère. Ils ont déposé un recours gracieux contre l'avis favorable du préfet. Ils estiment que ce projet est inutile et dangereux car la zone est inondable. La Chambre d'Agriculture, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA ont aussi déposé un recours pour défendre les terres agricoles. France Nature Environnement a aussi déposé un recours pour défendre une soixantaine d’espèces protégées sur cette zone.

Zone régulièrement inondée dans l'ancien lit de l'Ouvéze

Jean Claude Madaule, le secrétaire de l'association Sarrians Environnement s'interroge sur l’intérêt de cette zone d'aménagement sur des terres agricoles : "quelles entreprises viendraient s'installer dans une zone où les plus chanceux ont été inondé trois fois, les moins chanceux six fois en 20 ans ?" L'opposant au projet ajoute que la zone est "dans l'ancien lit de l'Ouvèze et derrière une digue".

Riverains inquiets des nuisances

57 riverains ont rejoints l’association Sarrians Environnement car ils redoutent de voir passer des camions à quelques mètres de leur maison. Jean Claude madaule explique "pour l’instant, la zone est au milieu de nulle part donc il n'y aucun moyen d'accès. Que vous arriviez d'Orange, Avignon ou Carpentras, vous êtes obligés de traverser le cœur du village. Ca veut dire davantage de bruits, de nuisances et de pollution".

Défense des terres agricoles

France Nature Environnement a également déposé un recours contre l'avis favorable du préfet pour préserver la soixantaine d'oiseaux, batraciens ou plantes protégées. De rares chauves-souris nichent également en lisière de cette zone.

La Chambre d'Agriculture, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA s'opposent également à cette imperméabilisation du quartier de la Gayère à Sarrians car ce sont "des terres agricoles facilement cultivables. Il n'y a pas besoin d'amener de l'eau". Jean Claude Madaule estime que cette zone d'activité est "une ineptie".