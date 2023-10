Mobilisation d'une centaine de salariés de l'entreprise B.Braun à Saint-Jean-de-Luz pour de meilleurs salaires

Une centaine de salariés de l'entreprise B.Braun s'est mobilisée ce jeudi après-midi devant les grilles de leur usine à Saint-Jean-de-Luz. Ils contestent la revalorisation salariale proposée à l'issue des négociations annuelles ouvertes (NAO) qui ont débouché à une augmentation de 3% de leur rémunération. L'entreprise allemande fabrique des poches médicales en plastique et possède un siège en France, situé à Saint-Cloud en région parisienne. C'est cette direction qui a mené ces NAO jugées insuffisantes.

Les syndicats réclament 5% d'augmentation pour faire face à l'inflation

Les syndicats réclament une augmentation de 5% au lieu des 3% proposés afin de pouvoir faire face à l'inflation. Ils avancent que le groupe a réalisé 25 millions d'euros de profits sur l'année 2022 et arguent en ce sens pour justifier leur demande. Les salariés ont donc tenté d'alerter sur leur rémunération avant la deuxième session de NAO prévue à Saint-Cloud en région parisienne, ce vendredi 6 octobre.

L'intersyndicale était à l'origine de ce mouvement de contestation des salariés de B.Braun, à Saint-Jean-de-Luz © Radio France - Simon Cardona

La moitié de l'entreprise était présente devant les grilles, soit une centaine d'employés sur les plus de 200 salariés de l'usine de Saint-Jean-de-Luz. Une mobilisation d'autant plus rare que cela faisait une dizaine d'années que ces travailleurs - qui travaillent en 3x8 pour un salaire net mensuel compris entre 1.600 et 1.900 euros - n'avaient pas manifesté.