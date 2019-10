Mobilisation dans les EHPAD : "on perd toutes les valeurs humaines qui nous ont fait choisir ce métier"

Gironde, France

Nathalie Fageolle travaille depuis 30 ans en EHPAD, elle est aide-soignante depuis 20 ans à Podensac. Elle fait partie de ces personnels épuisés mobilisés dans le cadre de cette journée nationale d'action. Elle était l'invitée de France Bleu Gironde, ce mardi matin.

"La cadence est assez infernale et soutenue le matin quand on doit faire les toilettes, une douzaine pour chaque aide-soignant, explique Nathalie Fageolle. Surtout que le lever des résidents, la négociation, ne sont pas comptés dans le timing que nous avons. Le côté humain a disparu".

Écoutez l'interview de Nathalie Fageolle ce mardi matin sur France Bleu Gironde Copier

Au long de sa carrière, elle a pu constater de nombreuses évolutions. Bonnes pour certaines, comme les aménagements destinés à améliorer le confort des agents et des résidents pour le levage par exemple. Mauvaises malheureusement aussi, le rythme qui s'accélère, le personnel manquant, les difficultés de recrutement aussi pour ce métier exigeant : horaires décalés, travail pendant les fêtes, salaires faibles, vie familiale qui en pâtit, etc.

À la fin de la journée, on se dit parfois 'j'ai pas fait du bon boulot' - Nathalie Fageolle

"On est plus dans le faire, dans l'action, que dans le réfléchi, ce qui génère la maltraitance institutionnelle. C'est une grande frustration", regrette Nathalie Fageolle. Ce métier on l'a choisi pour ses valeurs, on veut donner du sens à ce qu'on fait. Parfois quand on rentre chez nous, on est mal parce qu'on n'a pas accordé le temps nécessaire aux résidents, on n'a pas vu certaines choses qu'on aurait dû voir". L'épuisement des agents est physique et moral, selon cette aide-soignante.