Mobilisation dans plusieurs Carrefour de l'Hérault

Ce samedi 3 avril 2021, la CFDT et la CGT appellent les salariés de Carrefour à se mobiliser. Les grévistes réclament la prime Macron, davantage d'effectifs et de meilleures conditions de travail. Dans l'Hérault, des employés de Saint-Jean-de-Védas, Lattes et Balaruc-Le-Vieux se sont mobilisés.

Le syndicat CFDT appelle les salariés de Carrefour à se mobiliser, ce samedi 4 avril 2021, appel soutenu par la CGT. Les syndicats réclament la prime Macron et de meilleures conditions de travail. Les salariés des supermarchés, des hypermarchés et des entrepôts sont concernés. Dans l'Hérault, la mobilisation a touché plusieurs Carrefour, notamment ceux de Saint-Jean-de-Védas, Balaruc-le-Vieux et Lattes.

Les premiers grévistes sont arrivés à 4 heures du matin, heure de prise de service de certains salariés. Au plus fort de la mobilisation, ils étaient une centaine à Saint-Jean-de-Védas, 70 à Balaruc-le-Vieux et une cinquantaine à Lattes, selon les organisateurs. Les manifestants ont filtré les voitures aux entrées et sorties des parkings pour leur distribuer des tracts expliquant l'objet de leur colère et défilé dans les rayons avec banderoles et drapeaux.

Les oubliés de la prime Macron

Les grévistes demandent la prime Macron, une prime de 1.000 euros. Elle concerne les "travailleurs de la deuxième ligne", dont ceux de la grande distribution. Mais c'est l'employeur qui décide s'il la verse ou pas. "Ceux de Leclerc l'ont touchée et nous, non", explique Denys Vano (CFDT), qui travaille à Saint-Jean-de-Védas.

"Carrefour nous a versé 200 euros et a considéré que c'était suffisant, renchérit Gilles Hoarau (CFDT), vendeur à Balaruc-le-Vieux. Alors que nous sommes aussi concernés, nous aussi on fait face au Covid. Moi, je m'occupe du rayon ordinateurs et chaînes hi-fi, il y a tout le temps des gens qui viennent me voir. Et je n'ai aucune protection... Et je ne suis pas bien sûr pas le seul."

"Ceux de Leclerc ont touché 1.000 euros et pas nous", Denys Vano, syndicaliste de la CFDT

Par ailleurs, la CFDT explique que les salariés ont eu une revalorisation salariale de 0.9% contre 1.6% l'année dernière. Dans le même temps, courant du mois de février, le groupe Carrefour se félicitait que ses résultats aient augmenté de 7.8% en 2020 : ses meilleurs chiffres "depuis au moins 20 ans." "On ne comprend pas, lâche Gilles Hoarau. Surtout qu'on a appris que nos actionnaires allaient gagner le double! C'est le grand écart..."

On manque de bras - Denys Vano, syndicaliste de la CFDT qui travaille au Carrefour de Saint-Jean-de-Védas

Les grévistes demandent aussi davantage d'effectifs. "Avec le Covid, on a parfois tourné avec 60 collègues en moins entre les cas avérés, les cas contacts et la garde des enfants, explique Denys Vano. Et ça va continuer. Quand c'est comme ça, c'est la grosse panade! Par exemple, s'il manque un gars sur un rayon, un autre doit se dépêcher pour pouvoir en faire deux. Ça fait courir tout le monde, c'est une sorte d'esclavage!"

Gilles Hoarau, de la CFDT, explique le projet TOP, une organisation du travail qu'il dénonce.

Autre sujet de colère : le projet TOP, une organisation du travail mise en place dans certains Carrefour, dont celui de Balaruc-le-Vieux le mois dernier. Concrètement, chaque salarié est dédié à une seule tâche, par exemple l'étiquetage. "Ça lobotomise, déplore Gilles Hoarau. Certains ont pris des arrêts maladie pour des raisons physiques ou psychologiques. Et ils ne sont pas remplacés : ce sont les autres qui doivent gérer cette charge de travail supplémentaire."