Mobilisation dans une école de Cébazat contre le risque d'expulsion d'une famille congolaise

Les membres du Réseau Education Sans Frontières et des parents d'élèves de l'école Jules Ferry de Cébazat se mobilisent en faveur d'une famille congolaise. Deux de ses enfants sont scolarisés dans cet établissement.

Ils étaient environ 80 à la sortie de l'école, mercredi midi à Cébazat, avant de se retrouver le soir devant la préfecture. Ils ont déjà manifesté trois fois la semaine dernière. Ces parents d'élèves et les militants de RESF (Réseau Education Sans Frontière) demandent à la préfète du Puy de Dôme de ne pas expulser une mère de famille congolaise et ses trois enfants.

Ils sont arrivés en France il y a deux ans, pour fuir les violences de Kinshasa et ne peuvent pas rentrer dans leur pays, de peur d'être emprisonnés, voire pire. Ils ont été hébergés pendant un an au CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile) de Cébazat et les enfants scolarisés dans l'école voisine. Depuis un an, ils vivent dans la précarité et le 16 janvier, ils ont appris que leur demande d'asile était rejetée. Ils sont sous le coup d'un OQTF, une Obligation de Quitter le Territoire Français.

L'aîné des enfants est entré au collège, ses deux soeurs sont en CE2 et en moyenne section de maternelle à l'école Jules Ferry de Cébazat. L'établissement est proche du CADA de Cébazat, des enfants réfugiés y sont souvent scolarisés. Depuis une semaine, un réseau de solidarité s'est mis en place entre les parents d'élèves. Ils demandent à la préfète du Puy de Dôme de ne pas expulser cette famille. Selon RESF, quatre autres familles sont dans le même cas actuellement dans l'agglomération clermontoise.