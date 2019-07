Mobilisation des Ehpad : débrayage à l'établissement du Chênois de Bavilliers

Bavilliers, France

Ils veulent un plan d'urgence. Une nouvelle fois, les personnels des Ehpad se mobilisent ce lundi pour obtenir plus de moyens : ils réclament la création "immédiate" de 40.000 postes supplémentaires au niveau national, sans attendre l'application de la loi autonomie l'an prochain. Une délégation de l'intersyndicale a été reçue ce lundi midi par le cabinet de la Ministre de la Santé. Dans le Territoire de Belfort, une trentaine de salariés et familles ont débrayé à l'Ehpad du Chênois de Bavilliers entre 14h et 15h. Ils ont fait signer une pétition.

Une situation qui se dégrade par endroits

"Aujourd'hui rien n'avance, on en est toujours au même point, voir même pire à certains endroits", déclare Sylvain Gigante, le secrétaire syndical CGT de l'Ehpad de Bavilliers, joint par téléphone. "Quand on voit le petit million qu'ils nous donnent, ça représente que dalle! C'est vraiment rien du tout par rapport aux besoins qu'on a dans les établissements, besoin de personnels et surtout dans la prise en charge des personnes âgées qui sont de plus en plus dépendantes".

Un deuxième médecin sur le départ

"Aujourd'hui on met des tables tulipes (sic) dans les services, où il y a trois personnes, et un adulte, pour donner à manger à ces trois personnes, on est juste avec un entonnoir, bientôt on va leur donner un entonnoir à ces gens... c'est terrible, on en est là". Le syndicaliste assure que de plus en plus de personnels demandent une reconversion. "Nous chez nous, il y a un médecin (qui est parti), et un deuxième qui va quitter l'établissement".