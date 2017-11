Les forains ont repris leurs opérations escargot mardi en Ile-de-France

Les forains ont repris leurs actions mardi matin en Ile-de-France. Ils refont des opérations escargot. Des convois de camions de forains sont partis vers 6h du nord de la région pour converger vers Paris, indique le président de l'intersyndicale des forains, René Hayoun.

"Il y a une quinzaine de camions à hauteur de Pontoise", dans le Val d'Oise, a-t-il indiqué. "Une trentaine d'autres sont positionnés sur l'A1" ajoute André Hayoun, sans préciser l'emplacement exact de ce convoi.

Selon lui, en tout ce mardi "150 à 200 camions" devraient participer aux opérations escargot pour dénoncer la suppression du marché de Noël sur les Champs-Elysées.

Comme lundi, les forains veulent bloquer les grands axes en direction de la capitale. Ils comptent aller le plus loin possible vers le centre en empruntant les autoroutes A13, A6, A4, A86, A1 et la RN118.

Les forces de l'ordre sont mobilisées

#manifestation#circulation Ralentissements sur l’A13 en direction de Paris — Préfecture de police (@prefpolice) November 7, 2017

Des forces de l'ordre ont pris position aux abords de Paris, sur l'A13 et sur l'A1 pour empêcher les blocages. Les forains ralentissent aussi la circulation sur le périphérique indique la préfecture.

#manifestation#circulation Ralentissements sur le périphérique intérieur à hauteur de la porte de Sèvres — Préfecture de police (@prefpolice) November 7, 2017

Lundi, les forains en colère avaient provoqué 480 kilomètres de bouchons cumulés en région parisienne.