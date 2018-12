EN IMAGES- Mobilisation des "gilets jaunes" à Charleville-Mézières sous haute protection

Charleville-Mézières, France

Malgré les appels répétés aux "gilets jaunes sincères et pacifistes" de la préfecture des Ardennes à ne pas descendre dans la rue, un rassemblement a bel et bien lieu ce samedi 8 décembre à Charleville-Mézières. Des renforts de police et de gendarmerie ont été prévus pour éviter les débordements constatés le 1er décembre dans les rues de la ville : deux manifestants et 5 policiers avaient été blessés.

Un important dispositif de sécurité est mis en place à Charleville Mézières, par rapport au samedi de mobilisation précédent. Les accès à la préfecture des Ardennes ont été bouclés par les CRS, tôt ce samedi matin.

A l'approche de la manifestation des #giletsjaunes à #Charleville-mézières, de nombreux CRS sont déjà en place devant et aux alentours de la préfecture des Ardennes. pic.twitter.com/lobedbFqV0 — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) December 8, 2018

Le préfet des Ardennes a interdit les pétards et artifices dans tout le département, de même que la vente de combustibles, et la consommation d'alcool sur l'espace public et ce dans tout le département, jusqu'à mardi soir.

Intentions pacifistes des gilets jaunes

10 h : les manifestants convergent vers la préfecture des Ardennes. "Si l'on voit des casseurs arriver, on s'écartera pour laisser intervenir les forces de l'ordre", c'est l'intention pacifiste affichée par les membres des gilets jaunes interrogés. Pour donner une toute autre image du mouvement que la semaine dernière.

Le cortège compte désormais plusieurs centaines de personnes. Il doit partir d'ici une trentaine de minutes. #giletsjaunes#ardennespic.twitter.com/BAHvMBLbPL — France Bleu Champagne-Ardenne (@fbleuchampagne) December 8, 2018

Une marche, de Mézières à Charleville, est prévue ce samedi et la voie rapide pourrait être momentanément bloquée dans les deux sens. Et la marche des gilets jaunes devrait se poursuivre ensuite jusqu'à l'hôtel de ville de Charleville où les gilets jaunes rejoindront d'autres manifestants : ceux de la marche pour le climat qui se sont donnés rendez-vous à 14 h. Les deux cortèges vont tenter de former une chaîne humaine.