Mobilisation des gilets jaunes à Paris : des heurts et une trentaine d'interpellations

France Bleu Paris vous fait vivre au plus près la manifestation parisienne des gilets jaunes pour l'anniversaire de la contestation ce samedi 16 novembre. Des milliers de manifestants sont attendus dans la capitale. Des heurts ont éclaté dans la matinée porte de Champerret et place d'Italie.

Paris, France

On attend des milliers de personnes ce weekend à Paris après les nombreux appels à manifester lancés sur les réseaux sociaux. Un an après le début des premiers rassemblements, les gilets jaunes comptent bien raviver la flamme de la mobilisation après des semaines essoufflement du mouvement de contestation.

Les Champs-Elysées et d'autres zones bouclées

Depuis ce samedi matin, de nombreux secteurs de la capitale sont investis par les forces de l'ordre. Près de 5.000 policiers et gendarmes sont mobilisés, des voltigeurs à moto, des canons à eau et des blindés. Les zones de rassemblements potentiels sont bouclées : Champs-Elysées, Matignon, Assemblée nationale, Sénat, Notre-Dame, gare Saint-Lazare et secteur des "grands magasins", Bois de Boulogne et de Vincennes.

Au moins deux manifestations ont été déclarées par des figures du mouvement, l'une notamment par Priscillia Ludosky. Eric Drouet avait également appelé à une mobilisation le matin sur le périphérique ouest parisien.

Des heurts, des arrestations et des contrôles dans la matinée

Dans la matinée, des gilets jaunes ont effectivement tenté d'envahir le boulevard périphérique porte de Champerret, brandissant des drapeaux français, mais les forces de l'ordre sont intervenues pour rétablir la circulation. Plusieurs messages sur les réseaux sociaux laissent entendre des rassemblements au niveau des Champs-Elysées l'après-midi, secteur interdit à la manifestation et bouclé par les forces de l'ordre.

Des incidents ont également éclaté place d'Italie, où le centre commercial Italie 2 a fermé ses portes.

Un premier bilan de la préfecture de police faisait état à midi de près de 1.500 contrôles et une quarantaine d'interpellations à Paris.