Mobilisation des "gilets jaunes" à Paris : à quoi s'attendre ce samedi ?

Paris, France

Les "gilets jaunes" se mobilisent ce samedi pour le 23e week-end consécutif. Ce nouvel acte, baptisé par certains "ultimatum 2", doit être la suite logique de l'"ultimatum 1" du 16 mars qui avait donné lieu à une manifestation violente sur les Champs-Élysées. 60.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce samedi en France. La “menace est plus forte” que lors des semaines précédentes, "surtout à Paris", a prévenu le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

Une seule manifestation autorisée

Dans la capitale, le secteur Arc de Triomphe-Champs-Elysées-Concorde sera interdit à toute manifestation. Idem pour Notre-Dame et l’Ile de la Cité. Deux manifestations qui devaient partir de Bercy pour rejoindre Les Halles et la Place de l'Etoile ont été interdites. Pour le moment, et sous réserve des décisions de la préfecture de police de Paris, le parcours d'un seul cortège a été validé en préfecture. Il partira à 13 heures de la Basilique Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pour se rendre au Campus de Jussieu, dans le 5e arrondissement de Paris.

L'incertitude des casseurs

Mais il reste une incertitude : comment vont s'organiser les casseurs ? Sur les réseaux sociaux, près de 10.000 personnes disent participer à "l'ultimatum 2", une réponse à "l'ultimatum 1", très violent, du 16 mars dernier. Sur certaines pages Facebook, les "gilets jaunes" sont invités à se rendre à Paris de manière "non-pacifique", notamment du côté des Champs-Elysées.

Coté transports en commun, 11 lignes du métro seront affectées ce samedi. Selon la RATP, le trafic sera interrompu notamment sur la ligne 1 entre les stations La Défense et Châtelet, sur la ligne 6 entre Charles de Gaulle-Etoile et Trocadéro ou encore sur la ligne 13 entre Duroc et Saint-Lazare. Quant aux RER, les gares Charles de Gaulle-Etoile et Invalides resteront fermées.