Mobilisation des habitants de Poisy et d’Epagny contre un projet de centrale à bitume

Pétition, création d’une association et opération de tractage… la fronde s’organise. Depuis plusieurs semaines, des habitants de Poisy et de d’Epagny (Haute-Savoie) se mobilisent contre un projet de construction de centrale à bitume.

Haute-Savoie, France

Depuis son salon, Nathalie montre le site retenu par la mairie de Poisy et l’entreprise Ceccon pour la construction de la nouvelle centrale à bitume. "C’est juste là, à 500 mètres de chez nous." La construction d’une usine à bitume, un comble pour cette maman qui a emménagé dans ce nouveau lotissement de Poisy en septembre dernier. "Quand on a acheté le terrain pour construire, on ne nous a rien dit, regrette-t-elle. Nous venons juste de l’apprendre."

3 600 signatures contre ce projet

La nouvelle usine doit s’étendre sur près de 66 000m2 sur une zone artisanale. "Cette centrale à bitume va se trouver proche des maisons, avec une école à moins d’un kilomètre et la zone commerciale d’Epagny à 200m. Ici ce n’est pas le bon endroit", explique Nathalie. Avec plusieurs autres riverains, elle a créé une association (Non à la centrale à bitume des marais noirs). "Les demandes d’adhésion affluent et plus de 3 600 personnes ont déjà signé la petition que nous avons lancé."

Réunion d'information

Pollution et risque pour la santé, nuisances sonores et problème de sécurité avec le passage des camions… l’association a fait la liste des points suscités par un tel projet. En maire de Poisy, on souhaite calmer le jeu. "Une enquête publique sera lancée et une réunion d’information de la population sera bientôt organisée", affirme le maire. Sur la question des risques de pollution, Pierre Bruyère se veut rassurant. "Ce sera une centrale de nouvelle génération totalement capotée et les rejets seront traités. En matière environnemental, il n’y aura pas de problème et elle sera surveillée par les services de l’Etat."