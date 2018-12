Mobilisation des lycéens : les manifestations se poursuivent ce vendredi, un policier grièvement blessé

Des lycéens perturbent de nouveau 200 établissements ce jeudi et manifestent dans la rue pour protester contre la réforme du bac et contre Parcoursup. Des incidents ont eu lieu dans plusieurs villes de France avec notamment un policier grièvement blessé à Mulhouse.

Cela fait une semaine que les lycéen se mobilisent. 200 lycées - sur un total de 4.000 que compte la France - sont de nouveau bloqués totalement ou partiellement ce vendredi dans toute la France et des manifestations sont en cours dans plusieurs villes, rapportent plusieurs rédactions de France Bleu.

Les élèves appellent à l'abandon des réformes du lycée, du bac, de la voie professionnelle et de la loi ORE, introduite l'an dernier pour l'entrée à l'université et instituant la controversée plateforme Parcoursup dans le sillage du mouvement des "gilets jaunes". Les étudiants protestent, eux, contre l'augmentation des frais d'inscription à la faculté pour les jeunes étrangers.

Un policier grièvement blessé à Mulhouse

En Alsace, de nouvelles échauffourées ont éclaté ce vendredi matin à Mulhouse (Haut-Rhin) où un policier a été grièvement blessé, selon France Bleu Alsace. Le CRS a été renversé par une mini-moto, dont le conducteur a été interpellé.

Le marché de Noël et plusieurs commerces sont fermés à Mulhouse.

Mobilisation des lycéens : fumigènes et fusées éclairantes près du centre Porte-Jeune à Mulhouse https://t.co/3JxwaxyowLpic.twitter.com/Lac7J4Xp9J — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) December 7, 2018

Situation tendue dans plusieurs villes

En Seine-Saint-Denis, 31 établissements sont concernés par la mobilisation et six personnes ont été placées en garde à vue en début de matinée. La situation est notamment tendue à Aubervilliers, à proximité de plusieurs lycées et collège. Une voiture a été incendiée, des "départs de feu" ont eu lieu au niveau de deux établissements et un commerce a été "dégradé et pillé", a indiqué la préfecture.

Le centre de Saint-Etienne est perturbé vendredi par une manifestation violente de lycéens, pour le deuxième jour consécutif.

Les lycéens sont maintenant sur la place Chavanelle. Tous les commerces sont fermés. #Giletsjaunes#lyceensencolerepic.twitter.com/9WMQDhbBk2 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 7, 2018

En Drôme et en Ardèche, des lycéens se rassemblent devant plusieurs établissements, et la situation est tendue à Valence, dans le quartier Briffaut à proximité du lycée Algoud Laffemas. Selon France Bleu Drôme Ardèche, deux jeunes hommes ont été légèrement blessés : l'un au cuir chevelu, vraisemblablement par une pierre jeté par un de ses copains et l'autre s'est brûlé la main en tentant de ramasser une grenade lacrymogène.

Deux lycéens légèrement blessés suite aux incidents devant la cité scolaire Briffaut à Valence #Drôme. L'un a été touché par une pierre lancée par un des jeunes, l'autre s'est brûlé en s'emparant d'une grenade lacrymogène https://t.co/psS2w6uOIrpic.twitter.com/lUg6SReBdG — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) December 7, 2018

A Nantes, deux personnes ont été agressées ce vendredi matin devant le lycée Mandela pour avoir empêché des individus de "retourner" une voiture.

Nettoyage en cours devant le lycée Mandela à #Nantes. La porte d'accès à l'établissement est fermée et les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, selon nos informations. pic.twitter.com/fKzDW35axS — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 7, 2018

A Montbéliard, un jeune homme de 16 ans a été blessé à la tête lors de heurts avec les forces de l'ordre au centre-ville. Souffrant d'une plaie, il a été transporté conscient vers l'hôpital de Trévenans, selon France Bleu Belfort-Montbéliard.

Montbéliard : un lycéen blessé lors d'affrontements avec les forces de l'ordre >> https://t.co/rYiObXwyGDpic.twitter.com/Wz6k0CPd6B — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) December 7, 2018

Des manifestations émaillées d'incidents cette semaine : une vidéo de l'arrestation de lycéens à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, suscite la polémique, trois lycéens ont été blessés par des tirs de flash-ball et plusieurs policiers ont été blessés à Toulouse et à Beauvais.

La situation près de chez vous

