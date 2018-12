Mobilisation des lycéens : les chiffres en Franche-Comté ce vendredi

Plusieurs centaines de lycéens étaient absents des cours ce vendredi matin dans le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône. Certains apportent leur soutien à la mobilisation des gilets jaunes.

200 lycéens ont manifesté à Besançon à l'appel de L'UNL contre la réforme du bac et parcoursup

Belfort, France

Selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard et France Bleu Besançon, une quinzaine d'établissements étaient touchés par le mouvement des lycéens ce vendredi matin en Franche-Comté. Le mouvement est particulièrement suivi en Haute-Saône et dans le Doubs. Les jeunes se mobilisent contre la réforme du Lycée et Parcoursup, certains se disent aussi solidaires du mouvement des gilets jaunes.

Les chiffres dans le Doubs

Besançon : 200 lycéens ont défilé dans les rues de Besançon ce vendredi à la mi-journée, notamment des jeunes des lycées Louis Pergaud et Victor Hugo.

Montbéliard : une dizaine d'élèves ont manifesté au Lycée Les Huisselets à Montbéliard.

Pontarlier : très légère mobilisation au Lycée Xavier Marmier.

Plus de 200 élèves étaient par ailleurs mobilisés à Salins-les-Bains dans le Jura au Lycée Victor Considérant.

Les chiffres dans le Territoire de Belfort

Belfort : selon les informations de France Bleu Belfort Montbéliard, entre 50 et 100 jeunes étaient mobilisés au Lycée Courbet et une soixantaine au Lycée Follereau. Les établissements Condorcet, Notre-Dame et Sainte-Marie étaient également perturbés.

Les chiffres en Haute-Saône

Vesoul : 150 à 200 jeunes étaient mobilisés au Lycée, une cinquantaine au Lycée Les Haberges.

Gray : 51% d'absentéisme relevé ce vendredi matin au Lycée Cournot de Gray, 75% d'absentéisme au Lycée professionnel Henry Fertet de Gray.

Lure : 38% d'absentéisme au Lycée Georges Colomb de Lure.

Luxeuil-les-Bains : moins de 5% de mobilisation dans l'un des établissements de la ville.

