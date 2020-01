Les manipulateurs en radiologie se mobilisent devant l'hôpital de Chambéry

chambéry

On se sent oubliés, nous sommes au cœur du parcours de soin, mais nous n'avons aucune reconnaissance - Bastien, ManiRadio

Des dizaines de manipulateurs en radiologie, en blouse blanche, se sont rassemblés ce mardi devant l’hôpital de Chambéry. Il s'agissait de la deuxième journée de grève nationale de la profession. Les manipulateurs radio entrent dans la ronde de la contestation, un peu noyés et peu visibles au milieu de la grogne du secteur hospitalier et de la fronde contre la réforme des retraites.

Ces professionnels en blouse blanche ne sont ni médecins, ni infirmiers mais soumis au même rythme des astreintes selon eux, au même rythme des urgences et des heures de nuit. Leurs revendications sont d'ordre salarial essentiellement.

"On se sent oublié" Copier

On est présent pour tout types de patients : des urgences aux soins palliatifs, mais on n'a aucune prime particulière", témoignent ces manipulateurs radio. Parmi les autres témoignages : "on a explosé nos heures de travail de nuit, mais sans revalorisations salariales. Aujourd'hui des tas de gens ne veulent plus faire ce métier, car les conditions salariales ne sont plus là".

C'est également un manque de reconnaissance pour la profession qui est signalé : "on fait des piqûres, on a des responsabilités, nous avons un diplôme de BAC + 3 qui n'est pas valorisé".

Comme dans d'autres métiers hospitaliers, les cadences font souffrir des manipulateurs radio : "nous avons de plus de responsabilités, on a des cadences imposées : un quart d'heure par patient, de plus en plus de tâches à accomplir. La réforme des retraites en plus de tout ça, c'est impossible à accepter. "