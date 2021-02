Mobilisation des parents d'élèves de Curienne contre le projet de fermeture d'une classe de maternelle

Les parents d’élèves de Curienne, dans les Bauges (Savoie) se mobilisent ce vendredi matin pour demander le maintien des quatre classes de l’école. C’est déjà le moment, en effet, des comptages et des projections ouvertures / fermetures de classes pour l’inspection d’académie.

A Curienne, il y a actuellement quatre classes : deux classes de maternelles et deux d’élémentaire, avec quelques 70 élèves. Une classe de maternelle est menacée de fermeture. Il n’y a pas assez d’enfants inscrits selon l’Inspection académique. L’école perdra en effet quelques élèves et en aura peu de nouveaux. Parmi les explications : les retards sur des chantiers immobiliers dus à l’épidémie de Covid. À Curienne, comme dans de très nombreuses communes, plusieurs projets de construction de logements ou de rénovation ne seront pas livrés dans les temps. Les familles qui avaient prévu de s’installer dans le village ne seront pas présentes dès la rentrée de septembre.

Ce vendredi matin les parents d’élèves sortent les banderoles

Un des arguments des délégués de parents d’élèves, c’est le contexte actuel. "Avec la crise sanitaire, les gestes barrières, le nettoyage des mains, tout le protocole sanitaire est contraignant. Mais à Curienne tout fonctionne très bien, grâce notamment aux petits effectifs dans les classes et on peut s’en féliciter" explique Delphine Dugast, déléguée de parent d’élève. "L’idée de fermer une classe, ça ferait une trentaine d’élèves en maternelle et ça ne semble cohérent".

Mobilisation des parents d'élèves, ce vendredi à partir de 8H30 devant l'école.