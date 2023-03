Mobilisation des pêcheurs en Normandie : le poisson manque par endroit

En ce 1er avril, y aura-t-il du poisson ? La filière pêche est mobilisée depuis le mardi 28 mars 2023 sur nos côtes normandes. Les pêcheurs ne vont plus en mer depuis.

Ils protestent contre les nouvelles restrictions européennes sur les zones de pêche et les quotas . Ces normes signeraient la mort de la pêche artisanale selon eux.

Plus de stock par endroit

Sur les étales des poissonniers ou dans les restaurants, ça commence à se voir. Il y a d'abord les commerçants qui n'ont plus de stock, comme aux Halles de Rouen. Pas un églefin, pas un bulot à l'horizon : ils sont fermés depuis le jeudi 30 mars 2023.

Cette poissonnerie est fournie à 95 % en produits français et dieppois. C'est ce que découvrent Geneviève et Henri, clients depuis 30 ans, en lisant le mot laissé sur la vitrine. "Nous comprenons la colère des pêcheurs et en même temps, nous adorons le poisson et nous aimons toujours en manger", hésite Geneviève.

Véronique vient s'y réapprovisionner toutes les semaines. Cette fois, elle repart sans son poisson frais, pour elle la grève des pêcheurs, c'est le mouvement de trop. "C'est très décevant, s'exaspère-t-elle. Je trouve que c'est grave, parce qu'on ne s'en sort plus avec les manifestations. C'est infernal."

Des restaurants s'adaptent au jour le jour

Dans les restaurants, certains vont peut être devoir changer leur carte. David Léonard est chef de cuisine à La Fabrik, sur le quai Boisguilbert rouennais. "Pour l'instant, on a eu des problèmes au niveau du merlu, on a dû changer de gamme, détaille-t-il. Sur les crevettes, on sait qu'on va être restreint. Ils en ont encore pour l'instant, mais ils ne savent pas pour la semaine prochaine." Chaque matin, il sait s'il sera ou non livré quand son fournisseur l'appelle.

Au Comptoir des Halles, où l'on ne mange que des produits de la mer, ils écoulent leurs dernières huîtres normandes, leurs derniers saumons...Le gérant s'attend à fermer dès qu'il n'aura plus rien.

"On m'a demandé de vider mes frigos"

Et il y a aussi les acteurs de la filière qui ont décidé d'écouler tout leur stock par soutien aux pêcheurs. "On m'a demandé de vider mes frigos pour être en accord avec eux. C'est ce que j'ai fait", raconte Sophie Ponchelle, grossiste chez "Ho Fruits de mer", à Dieppe.

Elle soutient la mouvement, mais craint de pâtir de la grève si ses confrères normands ne font pas la même chose : "Ce que je ne trouve pas normal, c'est que je sois fermée parce que je suis solidaire et que tout le monde à côté travaille. Moi, je ne me suis réapprovisionnée depuis le jeudi 23 mars."

Elle a actuellement quatre employés en chômage partiel. Elle pense rouvrir son entreprise dès la semaine prochaine, si elle reste seule à être fermée. "Ce sera la semaine sainte, une semaine où on ne mange que du poisson. C'est la semaine la plus importante du mois d'avril."