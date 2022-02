Mobilisation des personnels dans deux EHPAD publics d'Issoudun

Ils étaient environ 25 devant l'EHPAD de Bel Air, et autant devant celui du Reflets d'Argent à Issoudun, ce jeudi après-midi. Les personnels des établissements publics, cadres, soignants, ASH, se sont mobilisés pour demander davantage de moyens afin de prendre soin des résidents dans de meilleures conditions.

"Donner les moyen d'exercer avec humanité"

Entre 13h45 et 15h15, ils se sont rassemblés devant les établissements pour dénoncer le manque de moyens alloués à la prise en charge des résidents. "La dépendance a augmenté avec la crise sanitaire, mais pas les moyens" explique Jean-Luc Thiais, secrétaire adjoint départementale SUD Santé. Selon lui, le département donne pour les résidents les plus dépendants moins de 21 euros par personne. "On demande davantage, surtout quand on voit nos voisins de Creuse où c'est plus de 23€".

Pour permettre de compenser cette augmentation des moyens, le syndicat évoque également la possibilité de supprimer les charges sociales.

Une mobilisation aussi en réaction à la polémique autour des groupes privés Orpéa et Korian qui ont mis en lumière la maltraitance des résidents. "On joue les vierges effarouchées mais on se cache derrière notre petit doigt" réagit Jean-Luc Thiais. "Dans le public, ce n'est pas mieux, car à cause du manque de moyen, on ne peut pas exercer notre métier avec humanité." Il dénonce aussi un "abandon du plan grand âge" de la part du gouvernement.

Une pétition à destination de la direction circule également parmi le personnel.