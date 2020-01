Mobilisation du 9 janvier contre la réforme des retraites : un cortège fourni à Toulouse

Midi-Pyrénées, France

C'est le 4e jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce jeudi 9 janvier et le 36e jour de grève à la SNCF. La question c'est celle de la mobilisation alors que le 5 décembre, au premier jour du mouvement, entre 806.000 (ministère de l'Intérieur) et 1,5 million (CGT) de personnes avaient battu le pavé, (entre 33.000 et 100.000 à Toulouse), un score inégalé les 10 et 17 décembre.

Des gens de tous horizons à Toulouse

Dans la ville rose, la manifestation est partie à 10h du quartier St Cyprien, pour remonter les boulevards jusqu'au monument au mort. Selon notre reporter, Marion Aquilina, présente sur place, ils sont plusieurs milliers à défiler et de tous horizons : des postiers, des profs, des avocats, des agents de la fonction publique. Certains sont venus en famille. Le défilé se passe dans le calme, précise la préfecture.

Le ministère de l'Education Nationale assure que 15% des enseignants 18.81 % des enseignants du premier degré et 16.49 % des enseignants du second degré sont en grève. Selon les syndicats de cheminots joints par franceinfo, 65% des conducteurs de train et 56% des contrôleurs sont en grève ce jeudi.

A Montauban, Auch et Muret, le rendez-vous était aussi fixé à 10 heures. A Montauban, ils sont 1.300 à défiler dans le calme selon la préfecture, 2.000 selon les syndicats.

Dans l'après-midi, le défilé part à partir de 14 heures à Rodez, Place des Ruthènes, à Foix sur l'allée de Vilotte, à Saint-Gaudens, place Jean Jaurès. C'est à 14h30 à Albi, place du Vigan. A Castres, Boulevard Clemenceau et à Cahors, place François Mitterrand.

Des transports et des cantines perturbés

Il n'y a pas de cantine scolaire à Toulouse. Par ailleurs, coté SNCF justement, le trafic est encore perturbé. 2 TER sur 10 en Occitanie et 1 Intercité sur 10. Environ 1/3 des avions sont annulés à l'aéroport de Blagnac.