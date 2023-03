Mobilisation en baisse dans le Calvados et l'Orne contre la réforme des retraites

La colère monte dans les différents cortèges contre la réforme des retraites ! Une septième journée de mobilisation partout en France marquée par une baisse notamment dans l'Orne et le Calvados, avec environ 1000 personnes à Alençon ou encore environ 15 000 personnes à Caen selon les syndicats, 8 200 selon la Préfecture.

ⓘ Publicité

Une nouvelle grève alors que l'examen du projet de loi arrive à son terme au Sénat et qu'il doit s'achever dimanche soir à minuit. Pour aller plus vite, le gouvernement a sorti hier l'article 44-3 qui permet d'écarter des amendements et de voter le texte en une seule fois.

Escalade de la colère

Chez les manifestants, on sent une montée de la colère avec les différents blocages de la semaine, On le sait, les syndicats ne seront pas reçus par le Chef de l'État Emmanuel Macron . Ce que qui n'arrange rien selon Claude Apchain, Secrétaire Général CFDT de l'UIP Plaine de Caen : "Au niveau de la Région Normandie, ce n'est pas beaucoup mieux. Dans le Calvados, l'intersyndicale avait fait une demande de rencontre à l'ensemble des députés présents sur le Calvados. Un seul a répondu, c'est le député du PS Arthur Delaporte. Ça fait monter la colère et ça va continuer" affirme le syndicaliste.

Une banderole contre les sénateurs à Caen © Radio France - Louis Fontaine

La mobilisation du 11 mars dans le Calvados et l'Orne

Dans le Calvados :

Lisieux : 750

Caen : 8200 selon la Préfecture, entre 15 et 20 000 selon les syndicats

Vire : 100

Dans l'Orne :

Argentan : 430

Alençon : 950

Flers : 750

L'Aigle : 300

Virginie et Jean-François travaillent dans le monde de la santé, ils sentent que la colère monte chez les manifestants. © Radio France - Louis Fontaine

Des nouveaux blocages la semaine prochaine

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation ce mercredi 15 mars. La CGT Calvados a annoncé cet après-midi de nouveaux blocages, la semaine prochaine, sur les différents points stratégiques comme les ronds-points de Mondeville (Rond-Point de l'Étoile), Ifs (Rond-Point Bleu) et sur le périphérique de Caen, dès 5 heures du matin. Des blocages sont également prévus à Bayeux, Lisieux et dans les établissements scolaires, comme au lycée Malherbe de Caen où sur le campus 1 de l'université.

Côté transport, la circulation des trains sera fortement perturbée ce dimanche 12 mars, mais également ce lundi 13 mars avec plusieurs trains supprimés sur les différentes lignes normandes. Vous pouvez déjà consulter toutes les fiches horaires de votre trajet ci-dessous.