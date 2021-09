Par rapport au début du mouvement, les manifestations contre le pass sanitaire ont perdu des éléments dans le Limousin. En Corrèze, le mouvement s'est scindé en deux entre Tulle et Brive pour des divergences politiques. A Limoges, les manifestants dénoncent les pressions qu'ils subissent.

Mobilisation en baisse des anti pass dans le Limousin, entre divisions et pressions

Entre 1000 et 1500 personnes se sont mobilisées à Brive.

Nouvelle mobilisation ce samedi des opposants au pass sanitaire et au vaccin de la Covid-19 dans les rues de Limoges. Une mobilisation en baisse pour cette rentrée. Pourtant, en plein cœur de l'été, près de 3000 personnes avaient défilé en plein centre-ville. Une véritable "marée humaine" avait déferlé dans Limoges. Mais aujourd'hui, le constat est amer pour certains. "Il y a moins de monde", soupire Franck. "Il y a toujours une belle mobilisation", rétorque Bernard qui reconnaît "que la foule est moins dense". Ils étaient entre 1000 et 1500 ce samedi.

Pour Michelle, retraitée mobilisée depuis la première manifestation, "il y a beaucoup de pressions de la part de la famille et de la société." "Rien que chez moi, je suis jugée constamment. Il y a des clivages sur la question dans les familles. Je pense que certains en ont tout simplement marre de cette ambiance et ne viennent plus."

Une explication confirmée par Bernard, lui aussi est retraité et mobilisé depuis le premier rassemblement au cœur de l'été. "Nous sommes rejetés de la société. Mais on ne va pas arrêter de manifester, on ira jusqu'au bout contre ce pass sanitaire. Là, les manifestations sont tout simplement trop calmes. Macron est tranquille dans son bureau. Il faut intensifier le mouvement pour changer les choses."

En Corrèze, le mouvement se divise

Si en Haute-Vienne, ils restent nombreux à vouloir aller jusqu'au bout, en Corrèze la situation s'est tendue cette semaine. Le Collectif Pass 19 de Tulle a fait savoir qu'il se dissociait des mouvements sur Brive dénonçant "les idées d’extrême droite" présentes dans ce deuxième groupe. Le collectif de Tulle ne souhaite donc "plus être associé au collectif de Brive". Ces dernières semaines, "les Patriotes" de Florian Philippot, ex numéro 2 de Marine Le Pen, et le parti intégriste "Civitas" avaient investi les rangs de la manifestation à Brive.

Une scission actée par les Patriotes qui ont réagi sur Facebook par un post : "Certains ont une notion de la liberté assez personnelle voire exclusive.... D'autres en revanche comprennent que c'est dans l'union que nous avons une chance." Il y avait donc deux manifestations ce samedi en Corrèze à Tulle et Brive.

Conséquence directe, le rassemblement à Brive ce samedi n'a mobilisé que 240 manifestants, selon la Police nationale, 110 personnes à Tulle. Il y a quelques semaines, ils étaient environ 700 anti pass à défiler en Corrèze.

Ces divisions désolent les manifestants réunis à Limoges. Pour Brice, qu'importe si les manifestants sont d'extrême-droite ou de gauche, "l'important c'est de se mobiliser". "Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi je viens contre le pass et quand j'écoute les personnes autour de moi, on pense tous la même chose. Après, moi je suis là pour moi, pour mes idées, je m'en balance des avis politiques des autres."

Malgré ces baisses et divisions, ils sont nombreux à espérer un sursaut la semaine prochaine, le samedi 11 septembre. Une grande manifestation est prévue à l'appel de syndicats notamment la CGT qui appelle les soignants à descendre dans la rue.