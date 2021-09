Mobilisation en baisse pour le dixième samedi de manifestations contre le pass sanitaire

Les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire pour certaines professions se sont de nouveau rassemblés dans plusieurs villes de France ce samedi 18 septembre. Près de 200 cortèges ont été organisés mais ils étaient plus clairsemés que lors des week-ends précédents.

Près de 200 manifestations se sont de nouveau déroulées partout en France pour dire non au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour certaines professions ce samedi 18 septembre. Après dix samedis de manifestations, la mobilisation est en baisse. D'après les chiffres transmis à franceinfo par le ministère de l'Intérieur, 80.000 personnes ont manifesté en France dans 199 rassemblements. Les chiffres du collectif Le Nombre Jaune ne sont pas encore publiés. Le week-end dernier, le ministère avait comptabilisé 121.000 manifestants à travers le pays. Au plus fort de la mobilisation, le 7 août, 237.000 personnes s'étaient réunies pour crier leur colère.

Trois cortèges ont défilé à Paris et ont réuni 6.100 personnes, d'après le ministère. Les manifestants étaient entre 3.000 et 4.500 à Montpellier, plus de 2.000 à Lille, un peu plus d'un millier à Toulouse, Strasbourg, Besançon, Pau, Tours et Avignon, quelques centaines à Châteauroux et Périgueux. Des chiffres à chaque fois en baisse par rapport aux samedis précédents.

Manifestations anti-pass sanitaire : la mobilisation le samedi, depuis le 17 juillet 2021. © Visactu

Par ailleurs, 12 personnes ont été interpellées, dont neuf à Paris.

Des manifestants moins nombreux mais déterminés

Après plus de deux mois de mobilisation, ces manifestants sont moins nombreux mais restent déterminés à se faire entendre. A Montpellier, ils ne croient pas à un allègement des restrictions sanitaires, comme évoqué par Emmanuel Macron. "J'attends de voir les choses concrètement avant de me réjouir, a indiqué Thibaud à France Bleu Hérault. On espère, c'est pour ça qu'on est là."

En Ardèche, quelques manifestants restent aussi mobilisés mais eux n'ont pas battu le pavé mais plongé dans l'eau pour dénoncer les décisions du gouvernement. Une quarantaine de personnes se sont réunies devant la piscine de Lablachère pour demander le retrait du pass sanitaire dans les lieux ouverts au public. "L'idée c'était de trouver une nouvelle forme de contestation et de donner de la visibilité à tous ceux qui sont privés de bassin depuis plusieurs semaines", a expliqué Amélie, une manifestante, à France Bleu Drôme Ardèche.