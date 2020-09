Mobilisation en faveur du référendum pour les animaux ce lundi à Montpellier

Des tracts seront distribués sur la place de la Comédie à 13h et les passants seront invités à soutenir le référendum souhaité par 77% des ruraux selon une étude IFOP 2020.

Une action pour soutenir le référendum pour les animaux est organisée ce lundi à Montpellier (Hérault). Des tracts seront distribués près de la fontaine des Trois Grâces sur la place de la Comédie à 13h et les passants seront invités à soutenir le Référendum pour les animaux. Les participants tiendrons des panneaux aux couleurs du Référendum. L'adjoint au maire de Montpellier en charge de la condition animale (Eddine Ariztegui) sera présent et une représentante de la députée de l'Hérault Coralie Dubost. Les députés Vignal et Ressiguier ont aussi apporté leur soutien.

L'objectif de ce référendum est de soumettre au vote de la population une proposition de loi composée de six mesures :

interdire l’élevage en cage

interdire la construction de tout nouvel élevage intensif, privant les animaux d'accès au plein air

interdire l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure

interdire la chasse à courre, la chasse sous terre et les autres pratiques de chasse cruelles

interdire les spectacles avec animaux sauvages

interdire les expérimentations sur les animaux lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative.

Pour que ce RIP soit organisé il faut le soutien de 185 parlementaires puis 4,7 millions de signatures de français. Selon une étude Ifop réalisée cette année, 77% des ruraux souhaitent l'organisation d'un référendum pour les animaux.

Le journaliste Hugo Clément est à l'origine de ce projet lancé le 2 juillet dernier.