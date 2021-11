Mobilisation en gare de Templeuve en Pévèle : les habitants veulent retrouver leurs trains

Ce vendredi matin, ils sont une centaine d'élus de la Communauté de Communes Pévèles Carembault, mais aussi de citoyens et d'usagers à s'être réunis sur les quais de la gare de Templeuve pour exprimer leur mécontentement face à "la dégradation" du service rendu par la SNCF aux usagers sur le territoire.

2 000 personnes prennent tous les jours le train à partir de cette gare

Les élus déplorent notamment la suppression de 15 trains régionaux il y a deux ans, qui, auparavant s'arrêtaient tous les jours à la gare de Templeuve-en-Pévèle. "Il y a huit ans, nous avions quatre trains par heure à Templeuve, explique Luc Monnet, le maire de la commune, qui est à l'origine de la mobilisation. Aujourd'hui, avec ces suppressions, nous sommes passé à deux trains par heure. Ça peut paraître assez anecdotique. Mais pour ces centaines de milliers de passagers qui prennent le train quotidiennement, c'est une véritable galère de devoir aller à Lille ou à Valenciennes." Selon la municipalité, plus de 2 000 personnes prennent tous les jours le TER au départ de cette gare.

Un autre sujet de doléances : le retard et les suppressions de trains intempestifs. Le jour de la mobilisation, cinq départs de trains ont été annulés avant neuf heures. "C'est quotidien, explique Laurence, qui prend tous les jours le TER à Templeuve. Ces derniers temps, ça arrive une à deux fois par jour, au départ et à l'arrivée. Et ça crée du stress parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver."

70% des habitants de Templeuve travaillent hors de la commune

"A un moment où on doit évoluer en laissant la voiture à la maison, nous ne sommes pas accompagnés par la SNCF pour veiller à ce que tout le monde puisse accéder à la métropole ou au Valenciennois pour pouvoir aller sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'école ou d'université", explique le maire. Selon lui, une meilleure desserte de la ville est indispensable, alors que 70% des habitants de la commune travaillent à l'extérieur, dont 50% dans la métropole lilloise.

Une situation qui est bien connue du conseil régional. "Nous sommes très mécontents du service rendu par la SNCF, explique Franck Dhersin, le vice-président de région en charge des transports. La situation est mauvaise partout dans les Hauts-de-France. Et ça ne correspond pas du tout à la convention qu'ils ont signée."

Selon la SNCF, un plan d'action a été amorcé pour tenter de résoudre la situation.