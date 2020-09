Mobilisation en Vaucluse contre le syndrome d'alcoolisation fœtale

Connaissiez-vous le Safthon ? Il s'agit d'un mois de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. En France, un bébé qui souffrira de troubles moteurs ou mentaux à cause de l'alcool consommé pendant la grossesse naît toutes les demi-heures. En Vaucluse, des bars participent à l'opération.

L'alcool et la grossesse ne sont pas compatibles. Le message est connu mais les conséquences sur les enfants encore trop ignorées du grand public. Voilà pourquoi a lieu tout au long du mois de septembre le Safthon, sur le principe du Téléthon. SAF comme syndrôme d'alcoolisation fœtale. En PACA, un enfant qui souffre de troubles liés à l'alcoolisation pendant la grossesse de la mère naît toutes les 7 heures environ.

Des retards de croissance et des troubles du comportement

À l'échelle du pays, c'est le docteur Denis Lamblin qui mène ce combat, le Président de l'association SAF France. Selon lui, les femmes ne sont pas les responsables mais bien l'ensemble de la société. "Arrêtons de trouver des boucs émissaires. On a du mal à projeter les réelles conséquences de ces consommations. Comme nos parents, moins bien informés, buvaient un peu d'alcool pendant la grossesse, on se dit 'ils ont bu, je ne m'en sors pas si mal, donc ce n'est pas si risqué".

Catherine Grange est pédiatre à Orange et soutient l'opération. Elle accompagne très régulièrement des enfants qui souffrent de pathologies liées à de l'alcool consommé pendant la grossesse : malformations ou troubles du comportement. "Ça dépend de la quantité d'alcool ingéré, explique la médecin. Le SAF est très spécifique avec un retard de croissance, des malformations cardiaques et rénales. Mais il y a aussi des troubles moins visibles, de l'apprentissage, des dyscalculie, des troubles de l'attention avec hyperactivité. Et puis des difficultés à l'âge adulte comme la planification, les capacités exécutives avec un impact sur la vie émotionnelle."

En Vaucluse, l'UMIH, l'union des métiers de l'industrie hôtelière est partenaire de l'opération, avec une brasserie, le Conservatoire, à Avignon. Celui-ci fera de la prévention, avec des affiches, des prospectus et des sets de table. Cependant, les patrons de bar ou de restaurant ne peuvent pas refuser de servir une femme enceinte, contrairement à des mineurs, parce que ce n'est pas réglementé par la loi.