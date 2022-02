Mobilisation étudiante à Nancy : « On est pauvre et on peut même pas mettre de chauffage dans nos apparts ! »

« On a froid, c’est l’hiver et on peut même pas mettre de chauffage dans nos appartements. La précarité étudiante, elle existe. Elle nous touche tous », raconte Melissa, présidente du syndicat FSE à Nancy. Devant la présidence de l'Université de Lorraine, ils étaient entre 80 et 100 à manifester leur mécontentement à l'égard des "mesures précarisantes du gouvernement Macron", selon Tom Veloso, le président de l'UNEF.

On arrive pas à se nourrir !

Hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers, fin des repas à un euro pour les étudiants boursiers, des Crous en manque de rénovation, baisse des APL... Pour certains étudiants, finir la fin de mois est une épreuve : "On n'arrive pas à se nourrir ! Après une semaine, mon frigo est vide, il reste un pauvre bocal de cornichons !", se désole Luc, en master d'histoire. Alors, quand le président de la République , le 13 janvier remet en cause le modèle de l'université gratuite, la colère des étudiants explose. Ils se sont fait entendre sur le cours Léopold.

"C'est la galère, je survis, on peu pas vivre pleinement. On doit se priver de choses, on n'a pas le choix. Soit on se nourrit, soit on profite !" témoigne Maya en troisième année de licence en sciences de l'éducation. Un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France.