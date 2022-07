L'heure de la mobilisation autour des Girondins de Bordeaux, relégués administrativement

Pour essayer d'alerter sur leur sort, les supporters des Girondins de Bordeaux passent par la rue, via la manifestation et l'affichage. La démonstration de force est prévue pour samedi : les Ultramarines, le principal groupe de supporters, appellent à une mobilisation dans les rues de Bordeaux, baptisée "Marche de la survie". "Mettons de côté nos divergences, nos différences de lecture [...]. Réunissons la famille", écrit le groupe dans un communiqué.

Et effectivement, cet appel à l'union n'est pas de trop, tant le débat a souvent tourné ces derniers mois à un affrontement entre pro et anti Gérard Lopez. Pour Thibault, ancien abonné au virage sud, c'est trop. "Ca fait quatre ans, depuis la reprise par les Américains, que mon affection est mise à mal, et ça c'est accéléré la dernière année. Le venin est profondément ancré, et s'il faut passer par les divisions amateures pour s'en débarrasser, pourquoi pas". Il n'ira pas manifester samedi.

Au contraire de François Grenet, ancien joueur des Girondins, champion de France 1999, pourtant hostile à Gérard Lopez. "Ca me paraît tellement naturel et légitime de contribuer à un mouvement de solidarité. Mais ce ne sont pas les supporters qui ont les clés du camion malheureusement", dit le latéral aux plus de 200 matchs avec Bordeaux.

La manifestation est prévue au départ de la place Pey-Berland, samedi, et devrait passer par la place de la Victoire, puis s'achever place de la République, selon le cortège défini par les Ultras, mais qui n'a pas été déclaré à la préfecture. Ce sera la troisième manifestation d'envergure organisée par les ultras après celle de juin 2020, pour demander le départ de l'ancien président Frédéric Longuépée, et celle d'avril 2021, lorsque le fonds d'investissement King Street avait annoncé son désengagement. Ces deux manifestations avaient respectivement réuni 2 000 et un millier de personnes, environ.

Opération "Girondins pour toujours"

En plus de la manifestation, les supporters veulent aussi se faire entendre et voir par de l'affichage. Les Ultramarines ont lancé le mouvement "Girondins pour toujours", une inscription sur fond blanc, sous un scapulaire bleu marine. Les ultras appellent les commerçants à placarder l'affiche sur leurs vitrines et en font de même sur les murs de la ville.

Romain a tout de suite sauté sur l'occasion. "Je travaille à Bruges, je suis allé jusqu'à Martillac, dans l'entreprise de mon père imprimer les affiches, puis je suis allé prendre le tram à Talence, pour partir coller en ville", décrit-il. Peu de commerçants en ont fait autant, même si Joanis est en train de coller une affiche sur la vitrine de la carterie, rue Porte-Dijeaux. "On est des commerçants et on vend des souvenirs de Bordeaux. Et il y a des passionnés de football qui viennent à Bordeaux aussi pour ça", dit le vendeur de la boutique, qui le fait aussi un peu parce qu'il travaille ce samedi et ne pourra pas aller manifester.

Romain est allé placarder une cinquantaine d'affiches en ville. © Radio France - Thomas Coignac

Le tout à quelques jours du verdict de la Fédération française de football. Après avoir reçu, jeudi soir, les motivations de la Direction nationale de gestion (DNCG), sur sa décision de rétrograder le club en National, les Girondins vont monter un dossier pour saisir le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Selon les informations de 20 minutes, le passage devant ce comité à l'avis consultatif se ferait en début de semaine prochaine.

Le coup de pouce de Bordeaux Métropole

Il s'agira pour les Girondins de répondre aux exigences de la DNCG. Le gendarme financier du football français demande un apport en cash des 14 millions d'euros exigés pour "couvrir" les ventes de joueurs, et une réduction de la dette. Là-dessus, les dirigeants bordelais pourront s'appuyer sur la décision de Bordeaux Métropole. Jeudi, les élus ont voté un nouvel étalement jusqu'en 2026 de la dette et des engagements dus par le club. Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, a aussi appelé à participer à la manifestation.