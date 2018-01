Creuse, France

Ce qui ressort de cette journée de mobilisation dans les EHPADs creusois ? Des témoignages innombrables et unanimes d'agents en souffrance. Le diagnostic est d'une simplicité désarmante : "On n'a pas le temps de s'occuper de nos résidents."

Qu'ils travaillent à Guéret, La Souterraine, Bénévent, Marsac, Fursac, etc... tous dénoncent le manque de moyens, la course effrénée pour aller d'un résident à un autre, pour les soins, pour les repas : "Le week-end on est 4 agents pour 80 résidents", raconte une aide-soignante de La Souterraine. "Le matin on doit faire 20 toilettes, c'est inhumain."

Devant l'EHPAD Anna Quinquaud à Guéret © Radio France - Fabien Arnet

"Est-ce que vous, en 10 minutes, vous avez le temps de prendre une douche, vous habiller, prendre votre petit-déjeuner et avoir le sourire ?" interroge Patricia Benoiton, elle s'occupe des locaux et de l'aide aux repas à l'EHPAD de Fursac. "On est tout le temps en train de dire à nos résidents : dépêchez-vous... c'est un non-sens total. On demande un agent pour un résident, là on en est loin !"

On essaie de penser à autre chose, sinon ce serait le burn-out" — Brigitte Arreau (EHPAD de Guéret)

"Quand on rentre à la maison, on a le sentiment de ne pas avoir fait notre boulot", raconte Brigitte Arreau, assistante de soins en gérontologie à l’EHPAD Anna Quinquaud de Guéret. "On essaie de penser à autre chose, sinon ce serait le burn-out."

A Fursac, Nadine a fini sa carrière d'aide-médico-psychologique il y a deux ans et demi. "J'ai beaucoup souffert, j'aimais beaucoup mon métier mais franchement _il était temps que j'arrête_, psychologiquement j'étais saturée... saturée."

En Creuse, le mouvement social, souvent sous forme de débrayage d'une heure ou deux, a touché 14 EHPADs publics sur 16. Il semble que les établissements privés n'aient pas pas été impactés.

Dans les locaux de l'EHPAD de Fursac © Radio France - Fabien Arnet

Aux abords des maisons de retraite, des familles de résidents ont apporté leur soutien, notamment Martine Verdeau à Guéret, dont la mère est placée à l'EHPAD Anna Quinquaud depuis 1 an. "J'ai vu sa situation se dégrader, c'est pourquoi _j'ai décidé de créer un collectif de familles_, qui je l'espère ne sera pas rattaché qu'à Guéret mais s'étendra aux autres EHPADs de la Creuse. Et mon rêve c'est qu'il y ait un collectif national parce qu'on nous dit que le problème est national."

50 millions ? C'est une blague !" — Martine Verdeau (collectif des familles)

La rallonge de 50 millions d'euros, annoncée par la ministre de la santé Agnès Buzyn ? "C'est une goutte d'eau, c'est une blague. Aucun gouvernement n'a anticipé le vieillissement et les problèmes qui en découlent, du coup on est dans un goulot d'étranglement et 50 millions c'est rien du tout. Mais bon, cette dame est loin d'imaginer ce qui se passe, peut-être qu'elle s'en moque."

Devant l'EHPAD Anna Quinquaud à guéret © Radio France - Fabien Arnet

De son côté Vincent Turpinat, le suppléant du député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau (LREM), reconnait devant l'EHPAD de Guéret "qu'il faudra des milliards pour que les choses changent. On est au bout d'un système. Il faut une réflexion globale, commune, qui ne devra pas être une posture politique."

Dans un communiqué (ci-dessous), l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine, admet qu'"il existe encore des tensions fortes dans plusieurs (sic) EHPADs." Il y a 881 EHPADs dans cette grande région, et l'ARS promet la création de 1300 places d'hébergement permanent, et 216 ETP (équivalent temps plein) de personnels soignants, entre 2018 et 2021.