Mobilisation générale pour l'Ukraine au lycée Delambre-Montaigne d'Amiens

"Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de dons, toutes les cinq minutes je vois un carton, des sacs, un camion arriver. Je m'y perd !" Souleymane, 17 ans fait partie de la cinquantaine d'élèves de la cité scolaire Delambre-Montaigne d'Amiens, mobilisée pour la collecte de produits de première nécessité à destination des réfugiés ukrainiens qui fuit la guerre déclenchée par la Russie dans leur pays.

Pour Souleymane, lycéen, aider les Ukrainiens est "très important" Copier

Une collecte décidée juste après le début des hostilités et organisée ce vendredi et ce samedi à l'occasion des portes ouvertes dans l'établissement. "Les dons affluent de partout", observe le proviseur, Patrice Pertin. Et pour trier les vêtements, les produits d'hygiène, les colis alimentaire, c'est toute une organisation qui est mise en place.

Les enseignants, les élèves trient, remplissent les deux camions garés dans la cour. Une grosse camionnette avec une remorque et un semi-remorque d'une entreprise de Flixecourt partiront vendredi prochain direction Medyka, à la frontière entre la Pologne et la Russie.