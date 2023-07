Mobilisation inédite chez les ouvriers de la Sotranasa, ils réclament une mise à jour des salaires

Leur grève est inédite. Jamais de mémoire de salarié Sotranasa, il y avait eu de mobilisation. Celle de ce lundi matin traduit le ras-le-bol accumulé à tous les niveaux de l'ancienne société familiale rachetée en 2018 par le groupe luxembourgeois Solution 30, multinationale cotée en bourse. Ce lundi sur les 200 salariés, 140 seraient en grève assure le syndicat. Ils étaient 80 devant les bureaux de l'entreprise boulevard Saint-Assicle à Perpignan. À Trèbes, le dépôt dans l'Aube, un piquet de grève est installé depuis jeudi dernier.

La pagaille dans les fiches de paie

Première réclamation, portée par l'ensemble des salariés, "le paiement des salaires en temps et en heure, le versement des indemnités de panier et de trajet et le respect des zones de trajets sur chantier" assène Norbert Sales, élu CGT au sein du CSE. S'ajoutent à cela les difficultés de grilles salariales, plus adaptées aux réalités des salariées d'après Olivier ouvrier monteur câbleur "aujourd'hui vous avez un chef d'équipe qui doit former un jeune, il a une chance sur deux de se retrouver au même salaire alors qu'il a plus de compétences et d'ancienneté", mais aussi des fiches de paie qu'ils ne parviennent plus à lire "C'est stressant, de rentrer le week-end et d'y passer une heure sans rien comprendre, c'est très compliqué" déplore Yan un collègue.

Indexer le salaire sur l'inflation

"Pour les revendications, nous avons des attentes normales. On vit avec une inflation à 7% et les salaires n'ont pas bougé. Il y a ici des salariés qui ont 20, 30 ans de boîte et qui sont au même échelon qu'à leur embauche." Des problèmes qui préexistaient au rachat mais qui ont été mis à jour par les élections de représentants du personnel en octobre 2022. "La direction nous laisse pas d'autre choix. Le salaire moyen ici c'est du 1.600, 1.500 pas plus, on parle de salarié qui ont plus de 20 ans de boîte" détaille Thibaut Albert représentant CGT BTP.

Un période d'harmonisation connue de tous selon la direction

Aussi en fin de matinée plusieurs représentants du personnel ont été reçus par la direction. Pour Denis Coleu, directeur des ressources humaines de la Sotranasa, ces points existent mais relèvent "d'une période d'harmonisation" dont le calendrier est connu de tous. "Nous avons rapproché deux entités, cela fait 400 salariés de plus avec leurs propres statuts. Des statuts qui nécessitent d'être harmonisés et nous sommes dans un calendrier qui permet d'avancer sereinement vers cette harmonisation" explique-t-il. De plus, il souligne la mise en place d'équipes de RH à disposition des salariés afin de reprendre chaque situation au cas par cas sur les problèmes de fiches de paie soulignés par les grévistes.

Des explications qui n'ont pas convaincu les employés grévistes. Ces derniers ont décidé de reconduire leur mouvement au moins jusqu'à mardi soir.