Mobilisation massive des habitants de Luynes contre les prostituées

Les habitants de Luynes n'en peuvent plus de voir des prostituées sur la route départementale 7 entre l'autoroute et Gardanne. Ça fait un an qu'elles sont près d'une vingtaine au bord de la route à se relayer de 8h du matin à tard le soir. Les riverains ont créé une pétition contre elles.

Coup de colère des habitants de Luynes, au sud d'Aix en Provence dans les Bouches-du-Rhône. Cela fait plus de trois ans que la prostitution existe sur leurs routes mais là, elle aurait augmenté. Beaucoup de jeunes filles seraient arrivées il y a quelques mois et elles sont maintenant plus d'une vingtaine chaque jour à attendre les clients sur la départementale 7 entre l'autoroute et Gardanne.

Pétition contre les prostituées de Luynes - Fany Boucaud

Un riverain a posté un message sur facebook pour interpellé les élus. Partagé une centaine de fois avec autant de commentaires, l'effet a été immédiat. Une pétition contre les prostitués a même été créé dans la foulée et signée par plus de 180 habitants.

Plus de 180 habitants ont signé la pétition - Fany Boucaud

Marie, habitante de Luynes est excédée par les prostituées : "J'en ai chassé des dizaines près de chez moi parce qu'elles viennent dans mon chemin privé faire leurs affaires avec les clients. Et moi je passe avec mes enfants, à pied ou en voiture et mes enfants me demandent qu'est-ce qu'elle fait la dame? Je réponds quoi à ça?". A cause de cette situation, cette mère de famille ne dort plus la nuit. Et ramasse elle même les préservatifs et lingettes laissés sur son chemin.

"Les enfants demandent pourquoi les filles sont nues dans la rue. Et d'autres si les papas viennent aussi voir les filles." Caroline, habitante de Luynes

Autre problème, celui des bouchons selon Caroline de l'association des parents d'élève de Luynes : "Les clients font la queue, ça crée des ralentissements et c'est très dangereux. Ils font demi-tour pour aller voir les prostituées. Et puis, certains enfants vont sur internet pour trouver des réponses à leurs questions et tombent sur des sites pornos. Il faut que ça cesse."

Des tags sur les murets où les filles continuent d'attendre les clients - Fany Boucaud

Les jeunes filles viennent presque toutes de Roumanie. Sarah à 24 ans, elle était serveuse dans son pays mais par manque d'argent, elle dit avoir pris le bus pour venir dans le Sud parce que : "Ça fonctionne bien ici la prostitution. Des jeunes, des vieux, de tout. Je prends 50 euros, pour la pipe et l'amour. Je reste quelques mois et puis je repars dans mon pays."

Voiture d'un client parti dans les bois au dessus d'une école avec une prostituée - Fany Boucaud

Des demandent ont été envoyées aux autorités pour faire cesser ce trafic mais les habitants n'ont pour l'instant vue aucun changement.