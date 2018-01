Un mouvement unitaire s'organise avec les syndicats, les directeurs d'EHPAD et les familles. Ils dénoncent la nouvelle loi de l'adaptation de la société au vieillissement qui va entrainer une baisse de moyens selon eux

Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

"Aller en EHPAD, ça fait peur". Ce sont les retraités, futurs résidents des EHPAD (établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes) qui le disent. Les EHPAD, ce sont les maisons de retraite avec du personnel dévoué, mais pas assez nombreux de l'avis général des salariés et des directeurs d'établissement. Jean-Marie Bousquet est à la tête de FO retraités dans le 64, il dénonce un taux d'encadrement trop faible, de 0,5 personnes par résident: "On en arrive à de la maltraitance: la douche ne vient que toutes les quatre à six semaines, je l'ai vu récemment".

Jean-Marie Bousquet (FO retraités): " c'est difficile pour les personnels de faire correctement leur travail" Copier

Une refonte des aides

La nouvelle loi prévoit un plan pour la "convergence des aides", c'est à dire une refonte des aides aux maisons de retraites. Pour les salariés et les directeurs d'EHPAD. L'Agence Régionale de Santé (ARS) prétend le contraire en soulignant que le plan est prévu pour une durée de 7 ans. Elle finance la partie santé dans les 114 EHPAD du département qui comptent 7.500 places. Maritxu Blanzaco, la directrice départementale de l'ARS. rappelle cependant que l'ARS a versé 15,5 millions d’euros supplémentaires pour l'année 2017.