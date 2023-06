Mobilisation pour défendre le bureau de poste St Ruf Avignon

C'est la quatrième mobilisation en cinq ans devant le bureau de Poste quartier St Ruf, à Avignon : 2018, 2019, 2021 et maintenant 2023. Ce mercredi matin, des riverains, des commerçants, des syndicats, des partis de gauche et des élus d'Avignon et du département se sont rassemblés devant le bureau qui doit fermer le 31 juillet. La Poste avance l'argument d'une baisse de la fréquentation : 80 usagers par jour en moyenne.

Défense des services publics de proximité

La mairie d'Avignon entend faire reculer la direction de la Poste en mettant en avant le besoin de service public et la vie des quartiers. "C'est scandaleux, estime Mireille, la patronne de la maison de la presse située juste en face. Cette fermeture va accélérer la fermeture de mon commerce, les clients de la Poste ne viendront plus s'acheter leur magasine en sortant".

Sophie est elle venue défendre les emplois. "Je ne veux pas aller sur internet. Je veux avoir à faire à une vraie personne, derrière son guichet". La Poste renvoie les usagers vers les Olivades ou République. Des trajets souvent compliqués pour les nombreuses personnes âgées du quartier.