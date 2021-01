Mobilisation pour défendre les agences de Vaucluse Matin à Bollène et Carpentras

Le groupe de presse Ebra veut supprimer les agences du quotidien Vaucluse Matin à Carpentras et Bollène pour réaliser des économies. A Bollene, le maire et des habitants refusent la disparition d'une couverture "pertinente" de l'actualité locale.

Vaucluse Matin va fermer les deux agences de Bollene et Carpentras. Le groupe de presse Ebra qui publie Le Dauphiné Libéré et Vaucluse Matin souhaite réaliser des économies.

Vaucluse Matin ne licenciera pas de journalistes. Ils seront transférés dans d'autres rédactions. Cette fermeture prévue début janvier pourrait être repoussée à la mi-mars.

A Bollene, les habitants et les élus se mobilisent pour défendre l'agence et la journaliste de Vaucluse Matin au nom de la démocratie et de l'expression de l'actualité locale.

Besoin d'une couverture pertinente de l'actualité locale

Rassemblements, banderole sur le rond point à l'entrée de Bollene, Michel Samson fait partie des bollénois qui défendent l'agence Vaucluse Matin : " le journal reste le seul et dernier lien pour partager les bonnes et les mauvaises nouvelles. On a déjà subi la fermeture de l'agence locale de La Provence. Nous craignons qu'il n'y ait plus de couverture pertinente et satisfaisante de l'actualité locale. On a un besoin fondamental de cette expression locale. L'avenir, ce n'est pas le global mais le local". Michel Samson regrette que "l'agence de Bollene soit sacrifiée pour des intérêts financiers".

Défendre la démocratie mais aussi connaitre les mariages et les décès.

Les élus de Bollène et alentours se mobilisent également. Anthony Zilio a fait adopter une motion de défense de l'agence de Vaucluse Matin : "en tant que maire et président de la communauté de communes, c'est une question de démocratie. _Les voix des minorités et des oppositions s'entendent plus facilement lorsqu'il y a des médias_. C'est la vie de notre commune de savoir qui a ouvert la boulangerie, qui s'est marié, qui est mort".

Anthony Zilio souligne que la fermeture annoncée de cette agence à Bollène va "porter beaucoup de préjudices à notre territoire car tout le monde est attaché à son journal du matin pour les informations de la journée".

Une pétition est en ligne pour demander au groupe de presse Ebra et au Dauphiné Libéré de conserver cette agence de Vaucluse Matin à Bollene.