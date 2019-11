Mobilisation pour la sécurisation de la D999 à Jonquières-Saint-Vincent (30)

Jonquières-Saint-Vincent, France

Les habitants de Jonquières-Saint-Vincent ont tenu à exprimer leur colère, samedi 16 novembre. Ils se sont réunis le long de la D999 pour demander sa sécurisation, suite à une hausse du trafic ces dernières années.

Le village étouffé par le trafic incessant

"Des carlingues d'avion, des rames de métro, des poutrelles de chantier..." énumère Michèle. Des convois exceptionnels, qui bloquent la circulation au niveau des rond-points à cause de leur taille, il en passe toute la journée, sur cette route départementale qui coupe ce village en deux. Mais pas seulement : "Il y a aussi plus de 10 000 véhicules qui empruntent cette route tous les jours, alors qu'elle est pensée pour en accueillir entre 5 000 et 7000", ajoute-t-elle.

Une situation qui dure, et qui s'est aggravée ces dernières années : selon Chantal Milesi, présidente de l'association citoyenne du village, le trafic a empiré avec les blocages des gilets jaunes. "Avec les blocages qu'il y a eu, les voitures, camions, convois exceptionnels ont été déviés sur la D999", raconte-t-elle. C'est insupportable pour les habitants, qui subissent toutes sortes de nuisances : incivilités, vitesse excessive, bruit, pollution...

Une zone à sécuriser

Les lieux de la mobilisation, devant le cimetière, sont devenus le symbole du danger que représente cette départementale. Catherine habite à deux pas : le jour de la rentrée scolaire, elle a vu une adolescente se faire renverser par un tracteur. "J'ai vu la petite se faire écraser, elle hurlait... c'était horrible, traumatisant", explique-t-elle. Un autre accident est survenu sur la D999, un mois plus tard.

Alors Chantal Milesi réclame aux pouvoirs publics, à la mairie et au Conseil Départemental, de pouvoir sécuriser les abords de la route : "nous voulons, par exemple, demander des feux clignotants, un dos d'âne, l'élargissement des trottoirs... pour sécuriser cette zone accidentogène". C'est la priorité du moment.

Un itinéraire alternatif dans les tuyaux depuis les années 60

Mais cette sécurisation est une solution qui doit rester temporaire. Ce que veulent vraiment les habitants de Jonquières-Saint-Vincent, c'est la mise en place d'une déviation, d'un itinéraire alternatif, que les autorités leur promettent depuis... près de 50 ans ! "Les travaux sont enfin prévus, entre 2023 et 2025", explique la présidente de l'association citoyenne. De son côté, elle promet de veiller à ce que les travaux ne prennent pas de retard : ils permettront de désengorger ce village, qui ne cesse, selon ses habitants, de perdre en attractivité alors que la circulation augmente.