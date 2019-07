Mobilisation pour le maintien d'un accueil physique en gare SNCF de Montfavet

Montfavet, Avignon, France

Touche pas à ma gare ! Tel était l'état d'esprit des dizaines d'habitants, d'élus et de cheminots qui se sont retrouvés devant la petite gare SNCF de Montfavet ce lundi matin pour dénoncer le dernier projet de la SNCF. Il viserait à supprimer le poste d'accueil en gare où il est -encore- possible de se renseigner sur les horaires de trains et d'acheter ses billets. Des bornes automatiques remplaceraient l'agent en poste actuellement. C'est du mois ce que redoutent les élus d'Avignon et les usagers de la gare. De son côté la SNCF ne souhaite pas encore communiquer sur son projet précis.

Un dossier qui mobilise habitants et élus de tous bords

"Nous sommes des élus en colère" a résumé Cécile Helle la maire d'Avignon qui a appelé à un "devoir de résistance et d'indignation." Un rendez-vous a été demandé à la SNCF pour faire le point sur ce dossier qui rassemble au-delà des étiquettes politiques. De nombreux élus ou anciens élus étaient aux côtés des habitants hier matin : André Castelli, Françoise Lichière, Fabrice Martinez-Tocabens, André Mathieu mais aussi Anne-Sophie Rigault, Raphaël Mérindol, François Leleu ou Bernadette Alphandery notamment. A 9 mois des élections municipales, ce dossier a toutes les chances de continuer à mobiliser les usagers de la gare, les défenseurs des services publics de proximité et les opposants à la réforme ferroviaire.

Rassemblement devant la gare de Montfavet : le reportage de Daniel Morin Copier

André Castelli adjoint au maire d'Avignon : "nous ne nous laisserons pas faire !" Copier

Un agent d'accueil en gare de Montfavet... jusqu'à quand ? © Radio France - Daniel Morin

Des centaines de personnes signent la pétition pour le maintien d'un poste d'accueil en gare © Radio France - Daniel Morin