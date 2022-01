Mobilisation pour le pouvoir d'achat : "En Allemagne, on a un Smic à 12 euros brut de l'heure"

Plusieurs syndicats appellent les Français à descendre dans la rue ce jeudi pour défendre le pouvoir d'achat et demander des augmentations de salaires pour tous les actifs. Pour le secrétaire général de Force Ouvrière dans la Loire, il faut aussi que le gouvernement augmente le Smic.

La CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à se mobiliser ce jeudi pour défendre le pouvoir d'achat des Français et demander une augmentation des salaires, du Smic et également des pensions de retraites. "On n'a pas été entendu la dernière fois (lors de la manifestation d'octobre)", explique Éric Blachon, secrétaire général de FO dans la Loire, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi matin. "Mais je pense que dans le contexte actuel, avec l'explosion des prix du carburant, de l'électricité... il y a une urgence à revoir le pouvoir d'achat des salariés."

Prendre exemple sur l'Allemagne

"On a quand même eu un épisode Gilet jaune qui a marqué les esprits. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour que les Français puissent avoir un pouvoir d'achat qui leur permette de vivre dignement", poursuit le syndicaliste. "Concernant le Smic, il faut regarder ce qui se passe un peu en Europe aujourd'hui. En Allemagne, il a considérablement augmenté, on a un Smic à 12 euros brut de l'heure. En Grande-Bretagne, on est à 11,50 euros. En France, on est sur les 10 euros brut donc il va falloir faire quelque chose."

"L'Etat doit aussi faire le nécessaire pour redonner du pouvoir d'achat à ses fonctionnaires, qui ont un point d'indice gelé depuis dix ans. Il va falloir aussi mener des négociations dans les branches, comme l'hôtellerie-restauration, en manque de main d'œuvre", confie Éric Blachon. Selon lui, il faut aussi que les patrons prennent part à ces augmentations de salaires. "Ils ont reçu des aides publiques pour surmonter la crise du Covid, tout le monde en a profité. Donc là tout le monde doit être responsable et faire sa part."

La CFDT défilera de son côté la semaine prochaine

Par contre, dans les cortèges du jour, on ne verra pas de drapeau de la CFDT, qui a choisi de se mobiliser de son côté le 3 février prochain. "C'est dommage parce qu'ils ont plus ou moins la même analyse que nous sur le sujet", explique le secrétaire général de FO. "Mais ils pensent que des petites actions ponctuelles comme ça peuvent faire bouger les lignes. Nous, on pense qu'il faut faire une action d'envergure pour marquer les esprits et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui un peu partout en France."