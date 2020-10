Mobilisation pour le référendum des animaux à Aix-en-Provence

Pour mettre fin à la souffrance animale, l'association L214 et une soixantaine d'autres associations de défense des animaux veulent lancer un référendum d'initiative partagée (RIP). Un processus qui permet aux citoyens de proposer une loi.

Les associations ont, pour l'instant, rallié à leur cause 142 députés et sénateurs, sur les 185 nécessaires. Il faudra ensuite recueillir 4,7 millions de signatures de français inscrits sur les listes électorales pour que le référendum soit proposé à l'ensemble des électeurs.

Durant deux heures les passants ont défilé au stand de l'association pour s'inscrire sur le site du référendum. © Radio France - Elisa Montagnat

Ce samedi à Aix-en-Provence, l'objectif pour les militants d'L214, qui d'habitude publient des vidéos chocs tournées dans les abattoirs, était de faire connaitre cette proposition de loi aux passants et de les faire s'inscrire sur le site du référendum.

Les six mesures que contient la proposition de loi

Dans cette loi proposée par les défenseurs des animaux, il y a six mesures qui seront soumises au vote des citoyens si le projet abouti, avec un vote par oui ou non, pour l'ensemble des six mesures.

La fin de l'élevage intensif

La fin de l'élevage en cage

La fin de l'élevage pour la fourrure

La fin de l’expérimentation animale

La fin de la chasse à courre, du déterrage et des chasses dites traditionnelles

Et la fin des spectacles avec animaux sauvages (récemment annoncée par le gouvernement)

On veut vraiment éradiquer le pire de l’exploitation animale, il est temps qu'on avance quand même !

"On veut vraiment éradiquer le pire de l’exploitation animale, il est temps qu'on avance quand même !" estime Florence Denneval, référente d'L214 sur Aix et Marseille. "On est en 2020, là ce sont des mesures qui sont consensuelles, il y a 89% des français qui, dans les sondages, sont favorables à ce référendum. les gens ne veulent plus de tourte cette souffrance et il faut qu'on avance pour les animaux."