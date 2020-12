Mobilisation pour ouvrir les stations de ski à Gréolières-les-Neiges ce dimanche

Sur la station de Gréolières-les-Neiges, jamais il n'y a eu autant de neige depuis 2012. Du front de neige jusqu'à la cime du Cheiron, la montagne est recouverte par trente centimètres de neige. Les pins retiennent les flocons venus s'y déposer et les pistes sont parfaites. Alors forcément, le constat est amer pour les élus et professionnels de la montagne qui ne voient arriver aucun vacancier à cause des restrictions sanitaires. Jerôme Viaud, Président du Syndicat Mixte de Gréolières-les-Neiges et de l'Audiberge a donc appelé à la mobilisation ce dimanche 6 décembre à 11 heures devant le front de neige de la station.

Ils entendent faire pression alors qu'une nouvelle réunion est programmée avec le Premier Ministre Jean Castex le 11 décembre 2020. Les pertes estimées liées à l'arrêt des remontées mécaniques sur la station et rien que pour la période Noël, s'élèvent selon le syndicat mixte à 100.000 euros.

Jerôme Viaud, Président du Syndicat Mixte de Gréolières-les-Neiges et de l'Audiberge, a d'ores et déjà demandé au Préfet des Alpes-Maritimes de ne pas retenir les années 2018 ou 2019 comme années de référence pour la calcul d'une possible indemnisation. La météo de l'année dernière n'ayant pas été assez généreuse en neige.

Jerôme Viaud indique vouloir ouvrir les pistes de ski de fond dans les jours à venir, mais il manque l'activité de ski de piste et cela pèse lourd dans l'économie. Selon lui il y a trop d'incohérences, "qu'est ce qu'on répond aux hôteliers, aux commerçants et aux saisonniers ?"

Les saisonniers, les hôteliers, les commerçants, les restaurateurs étaient présents sur la mobilisation. Valentin Bogossian est gérant du restaurant le Chalet du parc à Gréolières-les-Neiges il indique, "sur cette saison je vais être à 40.000 euros de perte. La seule chose que j'ai touché de l'Etat c'est 310 euros. J'ai un gros commerce, j'emploie 10 personnes. Aujourd'hui tout le monde est pénalisé."