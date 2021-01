Mobilisation des habitants et des syndicats pour sauver la Poste de La Haye

Ce mercredi matin à 10h30, une manifestation est prévue sur le parvis de la Poste de La Haye. En cause : la décision du maire de la commune et de la Poste de fermer cette agence, pour l'échanger contre un bureau en mairie.

"C'est important que l'on garde la Poste à La Haye." Marie-Ange, cliente régulière de l'agence de La Haye résume en une phrase le sentiment de bon nombre des habitants. Ils regrettent la décision de la mairie, prise en consultation avec la Poste, de fermer l'agence de la commune, qui accueille 200 clients par jour selon le syndicat FO. "Soit autant ou plus que 70% des postes du département", explique Pascal Varin, délégué départemental Force ouvrière.

Moins de proximité, moins de service

Parce qu'à la place de la Poste historique, une nouvelle agence communale, située à la mairie, est en projet. Pas de date précise pour l'ouverture, mais selon FO, les habitants seront lésés. "Les procurations ne seront plus possibles, dans un secteur où la population est plutôt âgée. Le conseiller financier, présent de temps à autre, ne sera plus là non plus", regrette Pascal Varin. Ce dernier demande donc au maire de revenir sur sa décision.

Direction Lessay ou Carentan

Les habitants devraient donc se rendre dans la ville voisine de Lessay. Ou pire, "aller à Carentan pour des services un peu plus pointus", selon Pascal Varin. Pas question pour Carine, cliente régulière. "Dès qu'on a besoin, on vient ici. Comment va-t-on faire pour les colis et les envois ?" "La mairie, ça fait plus officiel. J'ai peur que ce ne soit pas la même qualité", conclut Marie-Ange. La mairie, de son côté, n'a pas répondu à nos sollicitations.