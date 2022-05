Mobilisation pour sauver les arbres et contre le projet de réaménagement du "site tour Eiffel"

Plusieurs associations et riverains se sont réunis au pied la tour Eiffel le 4 mai 2022, en protestation contre le réaménagement du site. Malgré la promesse de la Ville de Paris de n'abattre aucun arbre, ils réclament un changement complet du projet "OnE".

Riverains et associations se sont mobilisés le 4 mai 2022 contre le projet "OnE" pour le "site tour Eiffel", en présence du journaliste Hugo Clément (à gauche), dans le 7e arrondissement de Paris.

Ils ont obtenu gain de cause auprès de la mairie de Paris : aucun arbre, centenaire ou non, ne sera abattu au pied de la tour Eiffel. Pourtant, ces associations et riverains se sont tout de même mobilisés ce mercredi 4 mai au soir, autour du platane bicentenaire, dans le 7e arrondissement de la capitale. Ils réclament une remise à plat totale du projet "OnE", censé réaménager le site.

Ils étaient une cinquantaine de riverains et militants réunis au platane bicentenaire, le 4 mai 2022, à Paris. © Radio France - Lisa Guinic

L'objectif des travaux pensés par l'agence Gustafson Porter + Bowman est de proposer, entre autres, une bagagerie pour les touristes et des locaux à la société d'exploitation de la tour Eiffel. Le but ? Retrouver "les conditions attendues par les visiteurs comme les riverains", et ce à l'horizon des Jeux Olympiques de 2024, justifie la Ville.

Plus de 125 000 signatures pour sauver les arbres de l'abattage

Après une pétition lancée par cinq associations, France Nature Environnement Paris en tête - et relayée par des personnalités telles que le journaliste Hugo Clément et l'animateur Nagui -, la mairie, par les voix de Christophe Najdovski, adjoint aux espaces verts, et d'Emmanuel Grégoire, 1er adjoint, a finalement décidé qu'aucun arbre ne serait abattu pour le projet. Dominique Dupré-Henry, membre de FNE Paris, demande un engagement plus fort : "Tous les arbres vont être condamnés à cause des constructions, [élevées] trop près de leurs racines."

Les associations pointent aussi du doigt l'aspect commercial du réaménagement du "site tour Eiffel". A l'image de Philippe Kayat, militant au sein de SOS Paris depuis 6 ans et très remonté : "Le projet ne doit pas [exister] pour faire du 'fric' (sic). Les Parisiens et les touristes veulent voir une ville dans laquelle nous pouvons respirer, encore circuler et pas complètement transformée en Disneyland."

Avis politiques

Les élus écologistes parisiens demandent eux aussi à la majorité socialiste menée par l'édile Anne Hidalgo, de "préserver tous les arbres existants" dans la capitale. Ils avaient validé le projet "OnE" le 8 février dernier, en obtenant de la majorité PS l'exclusion de la zone de Nord du Champ-de-Mars du réaménagement.

De son côté, les élus Républicains et centristes demandent un abandon du projet entourant la Dame de fer. "L'amélioration réelle et durable de l'accueil de la tour Eiffel passe d'abord par des mesures concrètes de sécurité , de propreté, de présence quotidienne de la police municipale", écrit dans un communiqué le groupe Changer Paris, qui avait voté contre le projet "OnE" en Conseil municipal.

La tour Eiffel, le patrimoine de la Belle Epoque et les arbres du Champs-de-Mars. © Radio France - Lisa Guinic

Les associations réunies auprès du platane bicentenaire ont pour leur part prévenu qu'elles ne s'arrêteraient pas là : elles sont prêtes à intenter une action justice et une cagnotte en ligne est déjà lancée pour la financer.