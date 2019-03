Mobilisation régionale de gilets jaunes : rassemblement interdit dans certaines rues d'Epinal

Lorraine, France

Un nouvel appel régional de mobilisation de gilets jaunes est lancé, une nouvelle fois sur les réseaux sociaux, pour ce samedi 30 mars, une "marée jaune lorraine" annoncée cette fin de semaine à Epinal dans les Vosges. A ce jour, aucune manifestation n'a été déclarée en préfecture. "Compte tenu des éléments graves qui se sont produits lors des deux derniers rassemblements régionaux à Epinal", peut-on lire sur le communiqué des autorités, "à savoir des violences et voies de fait à l'encontre des forces des l'ordre, des dégradations de biens publics ou privés, ou encore des incendies volontaires, et afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes", le préfet annonce qu'il interdit toute manifestation ou rassemblement dans certaines rues d'Epinal, dont la liste est la suivante :

Rue entre les 2 Portes

Place Guilgot

Rue Irène Joliot Curie

Quai Colonel Serot

Passerelle Bir. Hakeim

Place Clémenceau

Rue de la Chipotte

Rue du Maréchal Lyautey

Place des 4 Nations

Quai des Bons Enfants

Rue Georges de La Tour

Place Foch

Rue Gambetta

Carrefour Avenue de Provence

Rue de la Préfecture

Rue Aristide Briand

Rond point Rue Aristide Briand

Rue d’Ambrail

Rue de l’Abbé Friesenhauser

Rue de la Maix

Rond point Rue de la Maix

Rue entre les 2 Portes

Le communiqué de la préfecture appelle à la responsabilité de tous et recommande à chacun d'adopter un comportement apaisé.

Des risques pour les participants à une manifestation interdite

Le préfet rappelle que les participants à une manifestation interdite risquent une amende de 135 euros, les organisateurs eux encourent une peine de 6 mois de prison et 7500 euros d'amende, le refus de se disperser après sommation des forces de l'ordre peut entrainer une peine de un an de prison et 15 mille euros d'amende, enfin ces peines peuvent être aggravées en cas de dissimulation volontaire de tout ou partie du visage, dans le but de ne pas être identifié, et/ou port d'arme.

Des précautions pour les commerçants

Il est encore conseillé aux commerçants du centre-ville d'Epinal de ne laisser sur la voie aucune objet ou mobilier, des chaises, tables, cartons, poubelles, pancartes, qui pourraient servir de projectiles ou d'armes. Les autorités demandent encore aux professionnels d'abaisser rapidement les rideaux et grilles de protection de leurs commerces si des personnes , malgré les interdictions, tentent de pénétrer dans des secteurs interdits.

Il est encore préconisé aux habitants de ne pas laisser de déchets dans la rue qui peuvent être incendiés, de rentrer tout objet, des vélos, des trottinettes risquant d'être dégradé ou de servir de projectiles.