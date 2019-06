Mobilisation sur les réseaux sociaux : à Rouen, Gadir, 21 ans, va récupérer une carte de séjour

Les réseaux sociaux s'avèrent parfois bien utiles. A Rouen, ils sont parvenus à mobiliser du monde - journalistes, politiques, citoyens - autour de l'histoire de Gadir. Le jeune homme de 21 ans, arrivé d'Azerbaïdjan il y a 15 ans, s'est retrouvé brutalement privé de papiers en début d'année en raison d'un problème en préfecture. Il a fallu la médiatisation et le soutien de députés de la région pour que la situation se règle enfin en début de semaine.

Gadir est soulagé, la Préfecture de Seine-maritime vient de lui fournir un récépissé avant une carte de séjour de 4 ans qu'il devrait recevoir d'ici la fin de l'été. Fin d'une situation absurde pour le jeune garçon qui ne parle pas la langue de son pays d'origine dont il garde peu de souvenirs.

Je me sens tout à fait Français. Depuis que je suis petit, je ne connais que ça"

Pourtant, en début d'année, il se retrouve sans papiers. A ce moment il doit renouveler sa carte de séjour mais la préfecture estime qu'il doit fournir un passeport., document que ne possède pas Gadir et qu'il ne pourrait obtenir qu'en retournant en Azerbaïdjan et en y faisant son service militaire. Impensable pour le jeune homme qui se rend plusieurs fois en préfecture et saisit même le tribunal administratif. Sans succès.

C'est alors l'angoisse pour le jeune homme qui voit d'un coup l'avenir s'obscurcir.

"Sans papiers, pas de job d'été, d'inscription à la fac, de bourse, d'installation possible avec ma copine"

explique GAdir

Aujourd'hui, la situation semble réglée et Gadir est déjà en train de remplir un autre dossier pour demander, cette fois, la nationalité française.