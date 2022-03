Journée du 8 mars : des centaines de manifestants dans l'Hérault

Plusieurs mobilisations étaient organisées partout dans l'Hérault, ce mardi 8 mars 2022, pour la journée mondiale des droits des femmes, notamment à Montpellier, Béziers et Sérignan. A Montpellier, 1.000 personnes se sont retrouvées, selon la Préfecture.

Selon la Préfecture, 1.000 personnes ont marché à Montpellier, ce mardi 8 mars 2022, pour la journée mondiale des droits des femmes. Le cortège était parti de la place Zeus à 15h40, heure symbolique à partir de laquelle les femmes travaillent gratuitement, compte tenu des inégalités salariales.

Les manifestants ont défilé derrière une grande banderole violette, couleur du combat féministe. Sur les pancartes, on pouvait notamment lire : "On ne veut plus compter nos mortes", "Céder n'est pas consentir", "Danser sans flipper" ou encore "Fuck le patriarcat". Un autre rassemblement était prévu à 18h, place de la Comédie.

D'autres manifestations étaient organisées dans l'Hérault, notamment à Béziers, avec une marche qui est partie de la place David d'Angers à 15h40 également, et à Sérignan pour une opération baptisée "Le cri des sirènes".