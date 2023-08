Mobilité : comment la Marine accompagne les gradés dans leurs mutations

Les lieutenants de vaisseau Emeric Casanova et Sébastien Charrier fraichement nommés à la tête du Flamant dirigeront chacun un équipage de 20 hommes qui peuvent se relayer pour assurer la défense maritime, des contrôles de pêche et de navigation, ou lutter contre les pollutions maritimes.

Les mutations au sein de la Marine nationale

Les marins ont l'habitude de bouger et une sorte de navette existe entre Toulon, Cherbourg, Lorient ou encore Brest. Mais voilà ce n'est pas toujours simple pour la famille. Exemple avec le lieutenant de vaisseau Sébastien Charrier, il a 4 enfants et après un tour du monde sur la mission Jeanne d'Arc, il débarque aujourd'hui à Cherbourg pour prendre la tête du patrouilleur Flamant. Une nouvelle vie qu'il aborde sereinement "à chaque fois que l'on est muté on a énormément de soutien de la part de l'institution comme la prise en charge du déménagement, recherche du logement, on profite des périodes estivales pour réinstaller la famille dans les meilleures conditions."

Alice, elle, suit son mari le lieutenant de vaisseau Emeric Cazanova, tous deux arrivent de Toulon avec leurs 3 enfants et même si tout n'est pas réglé les choses se mettent en place "C'est grâce au bureau des logements de la Marine nationale qu'on a pu trouver une maison à Cherbourg, ce qui n'est pas facile, alors on est très content et puis on a pu inscrire très facilement les enfants dans l'école qu'on voulait et j'ai réussi à avoir une place en crèche grâce à la Marien aussi et ça c'est bien agréable pour le petit dernier. On ne connaissait pas Cherbourg mais on n'en avait que de bons échos donc on est arrivé enthousiastes."