Mobilité: L'agglo de Perpignan veut doter les communes volontaires d'une flotte d'engins électriques

Les communes intéressées doivent faire savoir quels types d'engins elles veulent voir arriver dans leur rue. Jusqu'à présent seules quatre d'entre elles se disent partantes pour les trottinettes électriques: Canohès, Baixas, Le Barcarès (qui en possède déjà) et Cabestany. Ces deux dernières sont aussi favorables à la mise à disposition de scooters électriques. En tout plus de vingt maires se disent intéressés par les vélos électriques en libre service.

L'objectif est bien de créer un réseau homogène et continu de mobilités douces dans l'agglomération de Perpignan, en particulier sur le littoral. L'opérateur sera commun à tout le monde pour que le service puisse être le même pour tous. Ce sont les usagers qui paieront directement le trajet, environ 20 centimes d'euros la minute.

Les élus de l'agglo planchent actuellement sur le cahier des charges que devra respecter le futur délégataire, surtout en ce qui concerne le stationnement des engins sur la voie publique et la sécurité des usagers. Des critères importants pour la mairie de Perpignan qui veut poser ses conditions avant de suivre le mouvement. Selon Frédéric Guillaumon, adjoint en charge de la mobilité à la ville : "Fort de notre expérience, aujourd'hui il faut que nous ayons des zones de retrait et de dépôt exclusives pour la trottinette, des détections GPS pour savoir si vous êtes plusieurs sur la trottinette, et il faudrait aussi les doter d'une béquille centrale, car les engins ont tendance à tomber avec la béquille latérale quand il y a du vent. Et puis il faudrait des GPS qui arrive à détecter la trottinette sur le trottoir de manière à ce qu'elle ne fonctionne plus quand c'est le cas."

L'opérateur sera choisi d'ici le mois d'octobre via un appel d'offres.