MODE D’EMPLOI - Centrale nucléaire de Cattenom : des pastilles d’iode pour 71 nouvelles communes mosellanes

Avec l’élargissement du périmètre du plan de prévention et d’intervention autour de la centrale nucléaire de Cattenom, la distribution de pastilles d’iode débute dans 71 nouvelles communes de Moselle concernées par ces mesures.

C’est une petite boite que chacun devra désormais conserver en espérant ne jamais avoir à s’en servir. La distribution de boites de pastilles d’iode débute dans 71 communes de Moselle (voir carte ci-dessous) désormais intégrée au périmètre du plan de prévention et d’intervention (PPI) applicable dans un rayon de 20 km autour de la centrale nucléaire de Cattenom, contre 10 km auparavant.

Pourquoi élargir ce périmètre ?

Il ne s'agit que d'une mesure de prévention assure le directeur de la centrale de Cattenom, Thierry Rosso : "Le périmètre de 10 km est largement suffisant, on aurait pu rester la-dessus. Mais c'est pour gérer l'improbable, il faut se préparer à gérer au-delà et c'est mieux d'y penser à froid." Cette campagne inédite implique les Préfectures, l'Autorité de Sureté Nucléaire, EDF ainsi que les différents comités et commissions locales d'information autour des centrales nucléaires.

Pour qui sont-elles, et comment retirer ces pastilles d’iode ?

Riverains, entreprise, crèches, institutions, lieux de cultes, hôtels… Tout le monde doit avoir un stock de pastille d’iode. Pour les familles le nombre varie en fonction de la composition du foyer. Pour cela, il suffit de se munir du bon d’échange reçu dans la boite aux lettres et de se rendre dans la pharmacie de son choix. Les premiers courriers sont partis en début de semaine. Vous n’avez rien reçu ? Pas de panique, un justificatif de domicile suffit pour se procurer le nombre de pastilles nécessaires.

Pour les établissements recevant du public, le principe est le même. "Ils ont l'obligation de pouvoir assurer la distribution à toutes personnes qui sont présentes sur le site" explique Lamia Himer, déléguée pour la Moselle de l'Agence Régionale de Santé.

A quoi servent-elles ?

L'iode radioactif qui peut être dégagée lors d'un accident se fixe sur la glande thyroïde, qui est organe essentiel à la régulation hormonale. L'ingestion de comprimés d'iode stable permet "de saturer la glande thyroïde" indique le docteur Yves Conti, médecin du travail à la centrale de Cattenom, et ainsi s'empêcher de capter l'iode radioactif. "Un peu comme une bouteille d'eau. Si elle est déjà remplie, l'eau n'y rentrera plus" compare le praticien. Mais la prise des comprimés, dont la quantité varie en fonction de l'âge, ne doit s'effectuer que sur ordre des autorités, en l’occurrence le Préfet de la Moselle. Et cela n'empêche pas d'autres attitudes de protection indispensables telles que les mesures de confinement ou d'évacuation.

Et nos voisins ?

Ce plan a été décidé pour la France et ne concerne donc pas nos voisins européens. Pour autant, cela ne veut pas dire que les Etats ne prennent pas de mesures qui sont d’ailleurs semblables à celles observées chez nous. Le Luxembourg a par exemple procédé à une distribution de pastilles d’iode à toute la population du Grand-Duché en 2014. En Allemagne ces pastilles sont également disponibles, mais prioritairement pour les habitants âgés de moins de 45 ans.

En tout en France, 2,2 millions de personnes sont concernées par cette campagne de distribution dans 600.000 foyers, 204.000 ERP dont 1.800 établissements scolaires.