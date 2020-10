Mode: des créateurs basques entrent chez Chanel et Hermès

Juana et Ddiddue Etcheberry, les créateurs de la marque Owantshoozi ont gagné deux prix au festival de la mode de Hyères. Ils vont collaborer avec les maisons Chanel et Hermès en restant fidèles à leur concept : de la mode à partir de déchets recyclés.

Verra-t-on bientôt des chambres à air de tracteurs basques sur des têtes parisiennes ou londoniennes, vendues dans les boutiques Chanel ? Fabriquer du beau à partir de déchets promis à la benne à ordure, c'est le concept de "Owantshoozi", une marque créé par Juana et Ddiddue Etcheberry, frères et soeurs, les deux titulaires de masters dans le monde de la mode. Ils ont gagné dimanche dernier deux prix au 35° festival international de mode et d'accessoires de mode de Hyères.

Deux prix de 20.000 euros

Owantshoozi est spécialisé dans la casquette depuis deux ans. Des casquettes créées à partir de pots de fleurs en plastique, de vieilles chambres à air de tracteurs, de bottes en caoutchouc, de toile de parapluie ou de vieux parapentes. Mais cette fois-ci, pour le concours, ils se sont lancés dans le chapeau, et ils ont raflé deux prix, se réjouit Ddiddue Etcheberry: "le prix Chanel doté de 20.000 euros, c'est pour travailler avec eux à Paris. On va créer une nouvelle collection avec eux, en mélangeant nos savoirs-faire. On va imposer de travailler avec les déchets locaux". Le second prix, c'est le prix Hermès, 20.000 euros aussi mais là, "on n'a pas le droit de dire ce qui va se passer" glisse le jeune créateur.

De vieilles bottes ou des chambres à air servent à confectionner les articles de mode © Radio France - Bixente Vrignon

Le jury du festival de Hyères a apprécié "le côté global du projet: on gère tout du réseau d’approvisionnement jusqu'à la finition, on produit, on crée, on vend, donc c'est ça qui a plu : pouvoir tout faire de A à Z" explique Juana Etcheberry. Son frère Ddiddue tient à revendiquer: "On fait les choses avec passion. La quantité ne nous intéresse pas trop, on préfère faire un objet en y passant beaucoup de temps mais qui soit de qualité. Et ces déchets sont portés haut sur la tête, pour nous c'est important".

Owantshoozi, propose des casquettes, et maintenant des chapeaux © Radio France - Bixente Vrignon

Enpresa ttipia gelditu

Sari horiek gauza ainitz aldatuko dituzte, segur, bainan Owantshoozi markako sortzaileek gerizatu nahi dute beren modeloa. "Ontsa gütük biak alkarreki mementuan. Nahi dügü zerbait ttipi, heben eginik, eta kalitatezkoa, denbora hanitx hartüz pieza bat egiteko. Erdi artista eta ofiziale nahasketa horrekin" aldarrikatzen du Ddiddue Etcheberry-k. Berak ere asmatu du markaren izena, asteburu batez hiztegi guzia irakurri ondoren. "Owantshoozi !" oihua atera zaio orduan bere okaztadura erakusteko, eta hitza atxiki dute, "onomatopeia irringarria baita ere". atxiki nagi izna dute ere.