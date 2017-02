Le témoignage rare d'Océane, 13 ans, une enfant placée en famille d'accueil

Océane fait partie des nombreux enfants placés en Mayenne par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Près de 1000 enfants mayennais sont retirés de leur famille. Un chiffre qui a augmenté de 50% ces 5 dernières années.

Océane est une adolescente comme toutes les autres, en apparence. Car elle n'a pas vraiment eu la même vie que ses petites camarades d'école. Océane a été placée en famille d'accueil quand elle n'avait que 8 ans. Un jour qui reste gravé dans sa mémoire : " On m'a juste dit que je devais préparer mes valises et c'est tout." . C'était la veille de la rentrée des classes. Un choc pour cette petite fille qui se retrouve chez des gens qu'elle ne connait pas. Ces gens, c'est Claudine et son mari Alain, les Cotonnec : "J'avais de la peine parce que je quittais mes parents, je me suis demandée souvent pourquoi, je me disais qu'ils m'avaient enlevée à mes parents...je les détestais."

Claudine, c'est un peu ma maman, je l'appelle Daudine

Cela fait maintenant 5 ans qu'Océane vit chez les Cotonnec. Aujourd'hui elle n'est plus en colère, elle a compris beaucoup de chose, elle a trouvé dans cette famille un cadre, des règles, mais aussi de l'affection : "J'appelle Claudine, Daudine. Je sais que c'est ma famille d'accueil mais je considère un peu Claudine comme ma maman. On va à des réunions de famille, on fête Noël, les anniversaires."

Océane voit son papa deux fois par mois

Océane va au collège, elle est en classe de 4ème. Elle n'a pas honte de sa situation. Ses copines savent qu'elle vit dans une famille d'accueil. En revanche, Océane ne dit pas pourquoi elle a été placée. C'est son jardin secret. Océane a été rejoint chez les Cotonnec par sa petite sœur, il y a 3 ans. Son papa, elle le voit une fois tous les 15 jours.