"Moi président, j'organiserais des Etats généraux des retraites"

"Âge de départ, pensions de retraite : quelles sont vos solutions pour améliorer la situation des retraités en France?" France Bleu Alsace attend vos propositions à l'occasion de ce septième épisode de notre rendez-vous les "Lundis de la Présidentielle".

Joseph Weber est un retraité de 83 ans qui vit à Lingolsheim (Bas-Rhin). Tour à tour libraire, enseignant, militaire et comptable, ce retraité, invité du Lundi de la Présidentielle, est également bénévole à la Confédération syndicale des familles et à la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne :

Moi président de la République, j'organiserais des Etats généraux pour rebâtir un système plus égalitaire et plus solidaire et redonner confiance et espérance à la fois aux anciens mais aussi aux générations d'actifs d'aujourd'hui qui ne croient plus beaucoup au système de retraite.

1 retraité alsacien sur 10 sous le seuil de pauvreté

En 2012, 8% des alsaciens de plus de 60 ans touchaient un revenu en-dessous du seuil de pauvreté (Observatoire des inégalités). "Contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec le système des retraites privées en Alsace Moselle, et notamment la Carsat, 64% des 600.000 retraités alsaciens touchent moins de 950 euros par mois", explique Joseph Weber.

Joseph Weber, retraité de 83 ans vivant à Lingolsheim, invité du Lundi de la Présidentielle sur France Bleu Alsace

Quand Jean-Luc Mélanchon et Marine Le Pen proposent de revenir à un départ à la retraite à 60 ans, François Fillon et Emmanuel Macron eux sont pour le régime universel, Benoît Hamon lui promet la prise en charge de l'engagement associatif dans le calcul des droits ainsi qu'une revalorisation des petites et moyennes pensions. "Je constate que les uns et les autres restent bloqués sur la question de l'âge, jusqu'à quand faut-il travailler ? Le nombre d'année de cotisations etc.. Il faut réinventer un nouveau système plus juste, plus égalitaire, et surtout plus solidaire"

Je ne suis plus un féroce des grandes manifestations

Joseph Weber n'est pas certain de participer à la manifestation jeudi 30 mars. L'intersyndicale des retraités organise une journée de mobilisation nationale pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle.

