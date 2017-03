"Moi président, je serais un homme à l'écoute" #1

Frédéric Romac, président de l'Union des commerçants et artisans de Forbach (Ucaf) : "Moi président, je tenterais de m'adresser, non pas à une élite technocrate, mais plus à un pays qui vit chaque jour dans la crainte du lendemain".

Jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, des Mosellans avancent leurs propositions concrètes et leurs souhaits pour faire avancer la société française. Pour Frédéric Romac propriétaire d'un magasin de vêtements à Forbach et président de l'Union des commerçants et artisans, il faut rapprocher les hommes politiques des préoccupations des Français. "J'essaierais d'inculquer aux Français les valeurs du travail, du respect d'autrui, de la hiérarchie et surtout de l'argent" explique Frédéric Romac.

Un président humain, pas un extraterrestre

Parmi les mesures à prendre, il veut être "un homme qui se comporte comme un curé de paroisse, à l'écoute de la population, un homme humain et pas un extraterrestre"

"Moi président" est à écouter tous les jours sur France Bleu Lorraine à 6h20-8h25 et 12h20, à lire sur francebleu.fr et sur l'appli mobile de France Bleu